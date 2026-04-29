Doce establecimientos de Camargo participan desde este jueves en la Ruta del Buen Yantar por el 2 de Mayo

Jornada 2 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce establecimientos de Camargo participarán en la Ruta del Buen Yantar, una iniciativa gastronómica que se celebrará a partir de este jueves, 30 de abril, y hasta el 3 de mayo, con motivo de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde del 2 de Mayo.

Durante estos días los bares y restaurantes ofrecerán un pincho y crianza o caña al precio de 3,50 euros, en una propuesta a través de la que el Consistorio camargués busca dinamizar la actividad hostelera y reforzar el ambiente festivo en el municipio.

Además, los participantes podrán optar a distintos premios mediante un sistema de sellado en los establecimientos, incentivando el recorrido por la ruta.

En concreto, se sortearán tres premios de 300, 200 y 100 euros en vales de 20 euros para gastar en los establecimientos que se han adherido a estas Jornadas del Buen Yantar.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha señalado que la implicación de los establecimientos hosteleros "es fundamental" para enriquecer la programación festiva y generar un ambiente participativo en el municipio durante unas fiestas que son parte de la identidad de los camargueses.

En la ruta participan locales del municipio con propuestas que combinan tradición, creatividad y guiños a la historia local, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así, el Café Bar Astoria presenta el pincho 'Batallón dulce picante', elaborado con tosta de plátano, torrezno, aguacate y un toque picante; mientras que el Café Bar Velarde propone 'La artillería de Velarde', un solomillo relleno de queso con cebolla caramelizada, cubierto de panceta y acompañado de salsa.

Por su parte, Nuevo Candela ofrece 'Bala de mosquete', una croqueta de carrilleras sobre velo de papada frita; y el Café Bar Refugio participa con 'Perniliking', una reinterpretación de perrito caliente a base de pernil de cerdo cocinado a baja temperatura, acompañado de cebolla, pimiento y salsas.

La Cafetería Prisma se suma con 'Vencedor', una brocheta de pollo con alioli de ajo negro y hierbas provenzales sobre pan de pueblo; mientras que La Lechería presenta 'Dos de mayo', pincho de rabo sobre base de puré de patata con compota de ciruela y alioli de ajo negro.

Entre las propuestas marineras y de fusión, el Bar Muriedas ofrece 'Albóndiga marinera', con sarda acompañada de langostinos y champiñón; y Nacho's Tavern elabora 'Levantamiento del mar', una ensaladilla templada de gulas, rejos y gambas.

La oferta se completa con opciones como 'Muerte por pizza', de la Pizzería Deja-vu, con tomate rosa, mezcla de quesos y un toque de aceite de oliva virgen extra; la propuesta del Hotel Boutique Albus San Luis, basada en cabeza de cerdo asada con especias y cebolla roja al horno; 'A las barricadas', del Café Pub Medina, un bocadillo crujiente de ternera a baja temperatura con bechamel de cardamomo; y 'Metralla', de La Oficina & Puy, un crujiente de carrilleras.