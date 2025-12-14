Dos acusados que eran pareja se enfrentan a 12 años por agresión sexual a un adolescente

Archivo - Sede Audiencia Provincial de Cantabria. Juzgados de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria pide una pena de 12 años de prisión a dos acusados, que eran pareja, por agredir sexualmente y de manera continuada a un adolescente, de 14 de edad y nieto de una amiga.

El juicio contra ambos se celebrará el próximo jueves, 18 de diciembre, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Según el escrito de calificación fiscal, los dos procesados mantenían una estrecha relación de amistad con la abuela del menor, por lo que empezaron a frecuentar la compañía de este.

La acusación pública detalla que ambos comenzaron a realizarle "tocamientos con ánimo libidinoso" y cada uno de ellos "por separado".

Explica que inicialmente las conductas consistieron en "tocamientos mutuos entre el menor y los adultos en sus genitales, masturbándose" los segundos en presencia del primero "hasta que eyaculaban". Posteriormente, fueron "penetraciones anales del menor a los dos procesados, así como felaciones de los procesados hacia el menor".

Los hechos se produjeron, "siempre a iniciativa del adulto", cuando cada uno estaba "a solas" con el menor, bien en el domicilio en el que la pareja vivía, bien en la vivienda del menor o incluso en la calle.

Según la Fiscalía, el chico presenta una lesión psicológica "compatible" con los hechos denunciados, así como "daño social concordante con la situación vivida y que le ha afectado a su capital social".

DELITOS Y PENAS

La pena solicitada por el ministerio público para cada acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual asciende a 12 años de prisión, 13 de alejamiento y prohibición de comunicar, 8 de libertad vigilada tras la salida de la cárcel y 17 de inhabilitación para desempeño con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía considera que cada uno debe indemnizar al menor en 15.000 euros.

La acusación particular, ejercida por el Gobierno de Cantabria -el ICASS interpuso la denuncia tras asumir la tutela del chico- se suma a las penas e indemnizaciones solicitadas por el ministerio fiscal.