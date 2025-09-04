Dos detenidos por agredir con un machete en la cabeza a un hombre que les recriminó que le habían robado la cartera

Ha sucedido a las 3.15 horas, han sido arrestados en Amós de Escalante e Isabel II y la cartera apareció en un seto

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido en el centro de Santander a dos hombres, de 29 y 40 años, por la agresión con un machete en la cabeza a otro, de 47 años, que les recriminó que le habían robado la cartera.

Los hechos sucedieron sobre las 3.15 horas de esta madrugada y los supuestos autores fueron identificados y detenidos en las calles Amós de Escalante e Isabel II, por un supuesto delito de lesiones y otro contra el patrimonio.

Momentos antes, en Amós de Escalante, ambos habían agredido con un machete a un hombre, produciéndole un corte en la cabeza, después de que éste les recriminara que le habían robado la cartera cuando se encontraban en un establecimiento hostelero situado en la calle Francisco de Quevedo.

Al percatarse el agredido de que los dos detenidos le habían robado la cartera y habían abandonado el local, salió detrás de ellos y les alcanzó en Amós de Escalante. Al reprocharles que le habían robado la cartera, uno de ellos le sujetó y el otro le agredió con un machete.

Los dos primeros cayeron al suelo y el agresor, el hombre de 29 años, abandonó el machete el lugar y huyó, aunque fue rápidamente localizado e interceptado por los agentes en la calle Isabel II.

La víctima recibió atención médica en el lugar por personal de una ambulancia del 061, que manifestó que necesitaría puntos de sutura. El hombre dijo que acudiría por sus medios al Hospital Valdecilla para ser asistido.

Una dotación de la Policía Nacional, que colaboró en la intervención, localizó la cartera en un seto situado en la Plaza del Ayuntamiento, pero no se ha encontrado el machete.