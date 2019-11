Dos detenidos y un investigado al pagar con billetes falsos en Reinosa y Los Corrales

Publicado 26/11/2019 11:33:07 CET

Los billetes utilizados son "burdas falsificaciones" y cuentan con inscripciones en lengua inglesa que indican que no son legales

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, de 19 y 20 años, vecinos de Torrelavega y Reocín, respectivamente, e investiga a un menor de 17, como presuntos autores de delitos de estafa por pagar en la tienda de una gasolinera con un billete falso de 50 euros e intentarlo en otra.

Según ha informado hoy el instituto armado, la tarde del pasado 3 de noviembre tuvo conocimiento de que un joven había intentado realizar una pequeña compra en la tienda de una gasolinera de Los Corrales de Buelna, pero no lo consiguió, al detectarse que el billete era falso, por lo que abandonó el lugar.

Esa misma tarde y en la tienda de una gasolinera de Reinosa un joven compró una botella de agua y la pagó con un billete de 50 euros, por el que recibió el cambio. Pero después, la persona que estaba en el establecimiento se percató que el billete no era de curso legal.

En la investigación se determinó que el joven que intentó pagar en Los Corrales de Buelna y el que lo consiguió en Reinosa eran la misma persona, un menor de 17 años.

Además, se constató que el menor se había sido trasladado en un vehículo y que, posiblemente, alguno de sus ocupantes eran los que le proporcionaban los billetes para hacer las compras y conseguir la mayor cantidad posible de dinero de curso legal.

Finalmente, entre el 12 y el 20 de noviembre, se procedió a investigar al menor y días más tarde se detuvo a los dos jóvenes, residentes en Torrelavega y Reocín.

Los investigadores consideran que en los hechos está presuntamente implicado otro hombre que en la actualidad se encuentra en régimen cerrado en un centro de rehabilitación siguiendo tratamiento médico, circunstancia que se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial.

BILLETE DE "MOVIE MONEY"

Según la Guardia Civil, tanto el pago realizado como la tentativa se realizaron con billetes que no son de curso legal, con la inscripción 'Movie Money', cuyo fin es su uso en películas o anuncios publicitarios.

Estos billetes, aunque de diseño y tamaño similares a los euros auténticos, no contienen las características de seguridad de los legítimos, que se pueden detectar al tacto o realizando verificaciones visuales.

Así, en un lateral aparece escrito en inglés 'This is not legal. It is to be used for motion props', inscripción que indica que no es un billete legal. Además, debajo de la bandera de Europa aparece la firma 'Movie money'; y la palabra 'Eypo' se ha sustituido por 'PROP'.

La Guardia Civil recuerda que el pasado mes de octubre ya alertó de la aparición en establecimientos de Castro Urdiales de billetes falsos de 10 euros, algunos de ellos del tipo facsímil como el ahora detectado simulando ser de 50 euros.

Por ello, se recomienda la verificación del papel moneda que se recibe y, en caso de detectar que no es de curso legal, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.

Este servicio ha sido desarrollado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega con el Equipo Roca de este Cuerpo.