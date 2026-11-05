Dos evacuados al hospital por un fuego en el cuadro de contadores de un edificio de Gutiérrez de la Concha

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -



Dos personas han tenido que ser evacuadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por inhalación de humo como consecuencia de un "pequeño fuego" que se ha originado este jueves en el cuadro de contadores del edificio número 3 de la calle Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, en la zona de Castilla-Hermida.

No se han producido daños materiales ni se ha desalojado el edificio porque han sido los vecinos quienes han ido saliendo de sus viviendas al percatarse de la situación.

Así lo ha informado a esta agencia el Ayuntamiento de Santander, que ha indicado que el fuego ha sido "rápidamente extinguido" por vecinos con un extintor. De hecho, cuando llegaron los bomberos municipales ya estaba apagado y han procedido a ventilar el portal.

Según han indicado las citadas fuentes, ha entrado en combustión un cuadro de contadores y ha generado el incendio, que ha resultado "aparatoso" por la humareda que ha provocado.