Dos Heridas En Una Colisión Frontal Junto A La Gasolinera De Barros - 112 CANTABRIA

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas leves tras la colisión frontal de dos vehículos en la carretera nacional N-611, junto a la gasolinera de Barros, en el municipio de Los Corrales de Buelna.

El accidente tuvo lugar el lunes por la tarde a la salida de una rotonda y las víctimas fueron trasladadas al Hospital Valdecilla.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria se han desplazado hasta el lugar, donde han acordonado la zona y han limpiado los elementos desprendidos del siniestro, según ha informado el 112 Cantabria a través de la red social X.

Además, en el dispositivo desplegado han participado agentes de la Policía Local de Los Corrales de Buelna y de la Guardia Civil.