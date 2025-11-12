Dos investigados por hurtos en un garaje de una vivienda de Santillana del Mar cometidos en dos noches consecutivas

Patrulla de la Guardia Civil en el cuartelamiento de Santillana del Mar
Patrulla de la Guardia Civil en el cuartelamiento de Santillana del Mar - GUARDIA CIVIL
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 10:26

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha investigado a un hombre y una mujer de 24 y 22 años como presuntos autores de los hurtos cometidos en dos noches consecutivas en un garaje de una vivienda de Santillana del Mar.

A primeros de octubre, el Cuerpo supo que se habían cometido, en dos noches consecuentivas, sendos hurtos en el garaje anexo a una vivienda de Santillana del Mar. Los efectos sustraídos --entre ellos un compresor, herramientas eléctricas, baterías de vehículos y una bicicleta-- estaban valorados en unos 500 euros.

La Guardia Civil de Santillana del Mar se hizo cargo de la investigación y constató que los autores eran dos personas, cuya identidad averiguó, y que fueron localizados en una caseta ubicada en un terreno de Miengo, lugar donde se recuperó la bicicleta robada.

Este mes se ha procedido a investigar a los implicados como presuntos autores de los delitos de hurto.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado