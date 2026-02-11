Dos investigados en Torrelavega por robar un potro en Arenas de Iguña

Potro recuperado - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria ha investigado a un hombre y una mujer de 35 y 27 años, vecinos de Torrelavega, como presuntos autores del robo de un potro de dos meses, ocurrido el pasado abril Arenas de Iguña, y que ha sido localizado en una finca de la capital del Besaya.

Para esclarecer los hechos y recuperar al animal ha sido necesario obtener una muestra genética, que el Laboratorio de Criminalística del Medio Ambiente de la Guardia Civil cotejó con otra de la yegua que se suponía su madre, que confirmó las sospechas de los agentes que se trataba del potro robado.

Mientras investigaba el robo, el pasado noviembre el SEPRONA supo de anuncio en el que se vendía un potro que podía ser el que buscaba, a pesar del cambio físico que había sufrido al crecer.

Los agentes averiguaron que el animal en venta se encontraba en una finca del municipio de Torrelavega, a donde se trasladaron para comprobar la titularidad del mismo.

Aunque figuraba a nombre de uno de los ahora investigados, había indicios para dudar de su procedencia. Por ello se incautaron del potro y se tomaron muestras de saliva tanto de éste como de la yegua que era su supuesta madre.

Las pruebas fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística, que a finales de enero remitió un informe en el que confirmaba que el potro era hijo de la yegua, por lo que fue devuelto a sus legítimos propietarios.

Finalmente, el 5 de febrero, el SEPRONA instruyó diligencias en calidad de investigados al hombre y la mujer como presuntos autores del hurto.