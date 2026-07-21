Dos jóvenes identificados por robar un par de guantes de boxeo en una tienda de Santander

Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha identificado a dos jóvenes de 21 años como presuntos autores del hurto de dos guantes de boxeo de una tienda de deportes de Santander.

Sobre las 14.30 horas del lunes, los agentes acudieron a una tienda de la calle Joaquín Rodrigo a petición del vigilante de seguridad de un establecimiento comercial por el presunto hurto de dos guantes de boxeo valorados en 36 euros.

Se han instruido diligencias y ambas partes ha sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.