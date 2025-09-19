Dos magos cántabros protagonizarán un 'Gran Hermano' en Santander para sumar fondos contra el cáncer infantil

Se encerrán durante nueve días y se emitirá por streaming a través de YouTube y Twitch

La Plaza del Ayuntamiento de Santander acogerá durante nueve días una habitación de hospital transparente, en la que los ilusionistas cántabros Mago Xuso y Asier Moon convivirán del 27 de septiembre al 5 de octubre ininterrumpidamente, a la vista de vecinos y visitantes, al tiempo que se desarrollará un programa con más de 50 actividades sociales y culturales a su alrededor para recaudar fondos contra el cáncer infantil, que serán donados íntegramente al Instituto de Investigación de Valdecilla (IDIVAL).

La iniciativa se emitirá por streaming a través de YouTube y Twitch durante las 24 horas del día. Será un 'Gran Hermano' donde se grabará el podcasts 'Cumpliendo sueños' y habrá charlas y juegos.

El proyecto, denominado 'La Caja', consiste en un contenedor de obra semitransparente que simulará la habitación de dos niños en el hospital. Así, los ilusionistas vivirán un "encierro", "como lo hacen todos aquellos luchadores que, desde sus cuatro paredes blancas, lo dan todo para sanarse", ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Se trata de una iniciativa pionera que está liderada por Xuso y Asier --de la productora Consort Music-- y cuenta con el apoyo del Consistorio, ha informado la alcaldesa, Gema Igual, en la presentación del proyecto.

Cuando entren a 'La Caja', los ilusionistas realizarán una predicción sobre la cantidad de dinero que creen que recaudará el proyecto y depositarán el papel en una urna visible para todos los presentes y durante toda la estancia que se descubrirá en el acto final del evento.

Además, la iniciativa dará visibilidad a otros colectivos sociales con actividades solidarias vinculadas al deporte inclusivo, la adopción de mascotas, la recogida de alimentos, la donación de sangre o el apoyo a la salud mental, entre otras.

Cada actividad tendrá un coste simbólico de entre 1 y 5 euros por persona, con la posibilidad de ganar premios como viajes a Disneyland Paris, un Iphone o una moto eléctrica.

LA ACTRIZ CRISTINA MEDINA, ENTRE LOS PARTICIPANTES

El evento contará en su primer día con la participación de la alcaldesa y el concejal de Turismo y Dinamización Social, Fran Arias, así como de representantes de IDIVAL, quienes entrarán en 'La Caja'.

Además, a lo largo de los días se contará con la presencia de invitados nacionales y locales de relevancia, entre ellos la actriz Cristina Medina (de la serie 'La que se avecina'), el exboxeador y presentador Jero García Cortés, los influencers TobbaLink, Paula Currás y Oscurillos, el músico Marcos Cao, el humorista Félix El Gato, y otros referentes regionales como Julián Luque, Gonzalo Colsa, Bruno Macho y María Natal.

La alcaldesa ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que nace en la ciudad con vocación de convertirse en "un referente mundial", ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.