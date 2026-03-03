Drones y bomberos seguirán en El Bocal hasta medianoche, la Policía se queda y mañana habrá un dron submarino

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo desplegado tras colapsar esta tarde la pasarela de la playa El Bocal, en Santander, que ha causado la muerte de al menos cinco personas, y que continúa a estas horas de la jornada se mantendrá hasta la medianoche, coincidiendo con la bajamar, aunque agentes de Policía Local se quedarán en la zona durante toda la noche, y el operativo se reforzará mañana con un dron submarino.

En concreto, hasta aproximadamente las 00.00 horas seguirán trabajando en el lugar los drones de Protección Civil del Gobierno de Cantabria y bomberos del Ayuntamiento de Santander, que permanecerán hasta alrededor de la medianoche, "por si al vaciarse las cavidades por la bajamar hubiese algún atisbamiento", ha indicado la alcaldesa, Gema Igual, que ha precisado que la Policía de Santander se quedará durante toda la noche en la zona "para poder estar atento a cualquier atisbamiento".

Y, como ha añadido, "en cuanto a amanezca" volverán todos los efectivos "a primer nivel" y además se reforzarán con un dron submarino, para tratar de encontrar a la persona que continúa desparecida. "Seguimos y seguiremos buscándola sin descanso hasta que aparezca", ha indicado al respecto.

Además, también permanecerá abierto durante toda la noche un centro cívico habilitado por el Ayuntamiento y atendido por Cruz Roja, por miembros del equipo psicosocial, a lo que se suma el teléfono del propio centro, el 942 20 30 69, para facilitar a los familiares información sobre afectados por el accidente.

Lo ha dicho así la alcaldesa en declaraciones a los medios en el lugar de los hechos esta noche, acompañada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

La regidora ha valorado que "no corre peligro" la vida de la, hasta ahora, única persona rescatada viva y que está en el Hospital de Valdecilla. "Es una noticia alentadora dentro de la gran desgracia".

De este modo, ha vuelto a expresar "todas las condolencias para las familias" de los siete afectados -número que se baraja por información de la superviviente- por esta "gran desgracia", que ha afectado a un grupo de siete personas: seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, que hacían una ruta junto a un monitor.