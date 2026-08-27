El Dueso registra tres peleas de presos en un día, una muy numerosa entre magrebíes y españoles

Archivo - Inauguración de la reforma integral del centro penitenciario de El Dueso, a 20 de marzo de 2025, en Santoña, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado este jueves "la peligrosa laxitud por parte de las diferentes administraciones públicas" ante los "reiterados altercados" que se vienen registrando en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, como una pelea este miércoles entre reclusos magrebíes y españoles a la que se añaden otras dos en el mismo día.

La formación señala que dicha pelea "pudo ser sofocada gracias a la rápida intervención de los funcionarios que se encontraban de servicio, que requirió de la colaboración de todos los trabajadores penitenciarios que estaban esa tarde dado el volumen de internos implicados".

En un comunicado el sindicato ha valorado sobre ese incidente que "afortunadamente" ninguno de los trabajadores tuvo que ser atendido por los servicios médicos, aunque ha precisado que "algunos" internos sí precisaron asistencia sanitaria.

Considera que "el incremento de incidentes" que está experimentando el centro penitenciario El Dueso "invitan a una reflexión respecto a los motivos y reafirman una peligrosa laxitud por parte de las diferentes administraciones".

El sindicato puntualiza que el de Santoña es el centro penitenciario más antiguo de España (1907) y es una de las cárceles que la hacen "única" no solo en el país, sino en Europa, pues "no hay separación interior entre internos jóvenes, veteranos, primarios, reincidentes, toxicómanos, con patologías mentales, delitos menores, de sangre o sexuales".

La mayoría de ellos conviven en el módulo 1 y confluyen en un patio de 37.000 metros cuadrados "sin barreras arquitectónicas; donde la variedad de culturas, edades, tipología delictiva se entremezclan y exigen una especial atención por parte de las administraciones en el perfil de interno que aquí se encuentran", agrega ACAIP-UGT.

"Este viene a ser uno de los principales motivos que están deteriorando El Dueso", subraya el sindicato, que acusa de "negligencia" a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias "a la hora de los traslados de los internos conflictivos que afecta directamente a la seguridad de internos y trabajadores".

ACAIP-UGT añade que "en numerosas ocasiones" se ha solicitado a la Secretaria el traslado de internos peligrosos o inadaptados por motivos de seguridad o a la Junta de Tratamiento de forma unánime por motivos trata mentales y de forma inexplicable no aprueba estos traslados".

"El Dueso es referente en cursos de formación reglados de Grado medio donde se desarrollan el curso de cocina, de jardinería, carpintería, además de cursos formativos de prevención de riesgos, carretillero, albañilería, panadería; a los que hay que sumar los de la escuela, la Uned y los talleres productivos que dan trabajo y un sueldo a más de 150 internos".

El sindicato explica que "para el desarrollo de todas estas actividades se precisan internos de un perfil adecuado y adaptado que en muchas ocasiones vienen de otros centros penitenciarios, pero en lugar de reunir estas condiciones, la Secretaria General nos envía internos conflictivos a los que otros centros se quieren quitar de encima".

AUSENCIA DE MÉDICOS LAS 24 HORAS DEL DÍA

Además, ACAIP-UGT recalca que "la ausencia de médicos en el centro las 24 horas del día impide la aplicación de medidas de seguridad provisionales ante incidentes regimentales, ya que su aprobación es preceptiva, así como la atención primaria a lo internos con patologías médicas".

"Los funcionarios observamos atónitos como internos con partes disciplinarios recurren la suspensión de los permisos penitenciarios de la Junta de Tratamiento y estos, vía recurso al Juez de Vigilancia Penitenciaria, consiguen que este apruebe estos permisos; lo que deriva directamente en que estos reclusos no acaten las consecuencias del incumplimiento de la normas", critica el sindicato.

ACAIP-UGT solicita por todo ello a la Administración que "tenga en cuenta estas especiales características del Dueso a la hora de destinar internos para que se pueda seguir haciendo gala de este centro como referente de oportunidades, inclusión y futuro" y puntualiza que "solo garantizando la seguridad, se puede desarrollar el clima necesario para el buen desarrollo de sus actividades".