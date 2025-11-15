Archivo - La Dulcinea de Paloma San Basilio se estrena el viernes 21 en el Palacio de Festivales - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral encabezada por la cantante Paloma San Basilio, 'Dulcenia', se estrenará el viernes 21 de noviembre en el Palacio de Festivales de Cantabria, donde se volverá a representar el sábado 22. Contará la historia de este famoso personaje desde otro ángulo con humor, dolor, ironía y absoluta sinceridad.

El escenario de la Sala Pereda será el que acoja este estreno, a las 19.30 horas, en ambos días. Tendrá una duración de 85 minutos sin descanso.

San Basilio estará en el escenario junto al pianista Julio Awad para interpretar esta pieza bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, donde, "con mayúsculas", pondrá voz a esa mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo.

Ahora, cuenta su historia desde otro ángulo: el que solo ella conoce, el que los libros de caballería no han sido capaces de recoger.

Se trata de una producción de Txalo Producciones, Olympia Metropolitana, Pentación Espectáculos y La Alegría Producciones.

El Gobierno de Cantabria ha recordado que las entradas en venta anticipada para este espectáculo están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, en los dos días de la actuación, a las 11.00 horas en taquilla y a través de la página web, se pone a la venta el 10 por ciento del aforo obligatorio por la Ley de Espectáculos de Cantabria.