Duncan Dhu protagonizará el 13 de agosto el Concierto del Comercio en La Lechera

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer Concierto del Comercio de Torrelavega, que tendrá lugar en el exterior de La Lechera el 13 de agosto, coincidiendo con el primer día de las Fiestas de la Virgen Grande, estará protagonizado por el grupo Duncan Dhu, referente del pop-rock en español desde los años 80, y la banda cántabra Maneras de Vivir, que interpreta grandes clásicos del rock nacional de los años 80 y 90.

Maneras de Vivir actuará a las 21.30 horas y el concierto de Duncan Dhu comenzará a las 23.00 horas.

Se trata del acto central de la nueva campaña de dinamización comercial de Torrelavega que han presentado este jueves en rueda de prensa el alcalde, Javier López Estrada; la concejala de Comercio, Cristina García Viñas; el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz; y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto.

A partir del 31 de julio, los clientes podrán conseguir las invitaciones gratuitas para asistir al Concierto del Comercio realizando sus compras en los establecimientos adheridos a la campaña.

Por cada 10 euros de compra se entregará una invitación, con un máximo de cuatro invitaciones por ticket. Los establecimientos entregarán las invitaciones directamente a los clientes en el momento de realizar la compra.

La campaña permanecerá activa desde el 31 de julio hasta el 13 de agosto o hasta agotar existencias.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Torrelavega, el Gobierno de Cantabria, la Cámara de Comercio, las asociaciones de comerciantes y Mouro Producciones, y tiene como objetivo incentivar las compras en el comercio local y vincular la actividad comercial con uno de los periodos de mayor afluencia de vecinos y visitantes a la ciudad.

INICIATIVA INNOVADORA

López Estrada ha destacado que "el comercio necesita del apoyo de las instituciones y este apoyo tiene que ser transversal", desde actuaciones como la creación de nuevos aparcamientos hasta iniciativas de dinamización que permitan que vecinos y visitantes permanezcan en la ciudad y realicen sus compras en el comercio local.

El alcalde ha explicado que esta nueva actividad pretende ser "un día de apoyo al comercio de la ciudad y un día festivo para los comerciantes de Torrelavega". Además, ha subrayado que serán los propios establecimientos quienes inviten a sus clientes a disfrutar del concierto "de manera completamente gratuita, gracias al esfuerzo de las instituciones" implicadas en la campaña.

Por su parte, García Viñas ha calificado esta iniciativa como "una de las campañas más diferentes que hemos organizado" desde su departamento y ha agradecido la colaboración del Gobierno de Cantabria, la Cámara de Comercio, las asociaciones de comerciantes y Mouro Producciones.

La concejala ha animado a los establecimientos a participar y ha mostrado su deseo de que "se adhieran muchos comercios". Asimismo, ha explicado que esta iniciativa se enmarca en el trabajo que se está desarrollando junto al sector para poner en marcha nuevas campañas de dinamización comercial. "Hemos elaborado muchas campañas diferentes, algunas se repetirán, pero muchas serán nuevas y muy atractivas turística y comercialmente", ha avanzado.

El director general de Comercio y Consumo ha puesto en valor la colaboración entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y las asociaciones de comerciantes, a las que ha definido como "los verdaderos protagonistas" de estas iniciativas.

Ruiz ha afirmado que el Concierto del Comercio "va a servir para dinamizar el comercio" y será "una oportunidad" para que Torrelavega destaque dentro de sus "magníficas fiestas" también por esta apuesta comercial.

"Los consumidores tienen que elegir Torrelavega para efectuar sus compras. Torrelavega y su comercio se lo merecen y todos estamos para apoyarlo", ha afirmado.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega ha destacado el carácter singular de una propuesta concebida específicamente como reconocimiento al comercio de la ciudad. Según ha señalado, "que se haya realizado un concierto ex profeso para el reconocimiento del comercio de una ciudad, creo que no ha habido un caso similar".

Augusto ha defendido la importancia económica y social del comercio y ha subrayado que los establecimientos contribuyen a mantener la actividad y la vida en las calles. "El comercio no es solo una infraestructura económica, sino una infraestructura social", ha afirmado.

Los establecimientos interesados en participar en la campaña podrán formalizar su adhesión desde hoy, 9 de julio, hasta el 16 de julio, presencialmente en la Cámara de Comercio de Torrelavega, llamando al teléfono 942 89 01 62, enviando un correo electrónico a info@camaratorrelavega.es o a través de las asociaciones de comerciantes.

Una vez finalizado el periodo de adhesión, entre el 16 y el 30 de julio, se distribuirán entre los establecimientos participantes las invitaciones para el concierto y los materiales informativos de la campaña.

Los primeros establecimientos que se adhieran recibirán, además, una invitación doble para la Zona de Comerciantes, un espacio específico que se habilitará durante el concierto con una consumición, picoteo y zona de descanso. Se dispondrá de 500 invitaciones para este espacio.