Ecologistas en Acción reclama la veda del salmón y la angula en Cantabria ante su riesgo de extinción

Archivo - Captura de salmones - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Cantabria ha reclamado al Gobierno regional que declare la veda del salmón atlántico y la angula europea porque ambas especies se encuentran en situación "prácticamente de extinción". Además, ha acusado a la Administración de estar "convirtiéndose en el colaborador necesario para llegar a la situación de extinción".

El colectivo ecologista ha presentado tres documentos de alegaciones entre 2024 y 2025 ante la Dirección General de Pesca y Alimentación de Cantabria en los que ha insistido en que sus argumentos para solicitar la veda tanto del salmón atlántico como de la anguila europea están basados "en las conclusiones de organismos científicos tanto nacionales como europeos".

Según ha señalado Ecologistas en Acción en un comunicado, la situación de ambas especies responde a diversas causas comunes, como la reducción de caudales, vertidos contaminantes, barreras transversales, pesca, furtivismo y en general deterioro de sus hábitats; una coyuntura que afecta de forma similar al ámbito europeo atlántico.

En relación al salmón, la organización ha expresado su alarma ante la "brutal" reducción de sus poblaciones --un proceso que se inició en el siglo pasado-- y ha reprochado que, mientras está vedado en Galicia, País Vasco y Navarra, "comunidades que están actuando con la responsabilidad que la situación demanda", en Cantabria se permite su pesca.

En este sentido, ha apuntado que los datos de 2025 reflejan la gravedad de la situación, ya que aunque la Dirección General de Pesca de Cantabria estableció un cupo de 70 salmones, "al final del período de pesca se sacaron 8 ejemplares", lo que ha llevado a que la consejera de Pesca, María Jesús Susinos, anunciara que se iba a "ir por la vía del medio" para 2026.

Esta estrategia de "vía del medio" ha resultado ser completamente ineficaz, según Ecologistas en Acción, que ha detallado que en 2026 el cupo para el Pas fue de 15 ejemplares y no se pescó ninguno; en el Asón de 12, con una única captura; en el Nansa de seis, también con uno pescado, o mismo que en el Deva, donde el cupo era de cinco.

Por ello, para Ecologistas en Acción, el balance "es demoledor" y deja "en evidencia los erróneos procedimientos de gestión implementados hasta ahora. Parece que nuestro Gobierno regional vive en una ficción pues está gestionando recursos que no existen".

La organización ha subrayado que "ya es hora" de que el Ejecutivo "deje de ir por la vía del medio y aborde el problema de forma directa y eficiente", especialmente considerando que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha encargado informes para la posible inclusión del salmón atlántico en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ecologistas en Acción ha insistido en que el Gobierno regional debe "abordar de forma clara y decidida, sin esconderse tras falsos argumentos y asesorado por los numerosos informes científicos, esta grave situación, declarando la veda del salmón y de la angula y tomando las medidas necesarias para intentar revertir el proceso de extinción".

Finalmente, ha advertido de que "vamos camino de perder a dos de las especies más emblemáticas del patrimonio natural de Cantabria", lo que supondría "una pérdida irreversible del patrimonio natural regional si no se toman medidas inmediatas y contundentes".