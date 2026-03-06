Economía convoca subvenciones por 100.000 euros para municipios que tengan Punto de Información Europeo

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Economía y Fondos Europeos destinada a municipios que cuenten con un Punto de Información Europeo y que queden fuera del área de acción de los cinco Grupos de Acción Local, con el fin de incentivar en su caso su creación, así como su mantenimiento y dinamización para este año.

Las subvenciones tendrán una cuantía máxima de 100.000 euros y serán financiadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. La dotación máxima por proyecto es de 6.000 euros, ha informado el Gobierno.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

Según ha explicado el titular de la Consejería, Luis Ángel Agüeros, se financiará la realización de actividades y proyectos propios del área de información en materia europea desarrolladas por los Puntos de Información Europeos.

Sin embargo, no serán subvencionables los gastos de personal de la entidad solicitante, salvo los que estén vinculados directamente al desarrollo de las actividades del proyecto, debiendo justificar la entidad beneficiaria la correspondiente imputación proporcional, en su caso.

Tampoco serán subvencionables las inversiones en infraestructuras, equipamientos u obras, ni incluirán las subvenciones gastos generales de las organizaciones solicitantes, ni ampararán los posibles gastos financieros derivados de los proyectos.

Estos planes tendrán que ir acompañados de alguna temática específica relacionada con la Unión Europea y este año la prioridad es la conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la UE.

Asimismo se podrán enfocar a los distintos ámbitos europeos que se señalan en la orden, entre los que se encuentran, por ejemplo, la Europa digital verde social, la financiación europea o en diversas fechas señaladas de la Unión Europea, como pueden ser los días y semanas europeos.

REQUISITOS

Podrán solicitar subvenciones con arreglo a la Orden, los municipios que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1, vayan a mantener y dinamizar un Punto de Información Europeo para realizar actividades relacionadas con el proceso de integración europeo.

Para la ejecución del proyecto o actividad el beneficiario podrá subcontratar con terceros la ejecución total de la actividad objeto de la subvención, en los términos previstos en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio de subvenciones.

Las solicitudes que se realizarán en el modelo que figura como Anexo I deberán ir dirigidas al titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, y ser presentadas a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, https://sede.cantabria.es/ o bien a través del resto de registros electrónicos.