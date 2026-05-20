El economista José Carlos Díez analiza este viernes la adaptación a la geopolítica mundial desde Cantabria

Cartel - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El economista José Carlos Díez ofrecerá este viernes 22 de mayo, a las 13.00 horas en el Hotel Bahía, la conferencia 'Cómo adaptarse a la nueva geopolítica mundial desde Cantabria'.

En esta iniciativa de CEOE-CEPYME Cantabria, el ponente analizará la coyuntura económica actual y ofrecerá "recetas" para las empresas de la Comunidad Autónoma.

La patronal ha explicado que la geopolítica internacional está cambiando la economía y la forma en la que las empresas compiten, invierten y toman decisiones.

En este sentido, durante la jornada se reflexionará sobre la coyuntura económica actual y las claves para que las empresas cántabras puedan adaptarse a un entorno cada vez más incierto.

En definitiva, se trata de un encuentro para entender el nuevo contexto global y anticiparse a sus retos.

Las inscripciones para asistir al evento pueden formalizarse en ceoecantabria.es/evento/conferencia-jose-carlos-diez/