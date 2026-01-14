La 6ª edición de 'Nuevos&Raros' abre el año en el CN Foto con un centenar de obras de ocho artistas

El comisario Jesús Alberto Pérez Castaños y la concejala Esther Vélez - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía 'Manuel Rotella' (CN Foto) abre el año expositivo con la sexta edición de la exposición colectiva 'Nuevos&Raros', que del 23 de enero al 28 de febrero mostrará más de un centenar de obras de ocho artistas -seis pintores y dos fotógrafos-: Jhon Bosch, Chema Prieto, Damián Verloop, Enrique Enríquez, Alejandro Mesurado, Javier Ordoñez, Francisco Santibáñez y Juan Carlos Gutiérrez.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el comisario de la muestra, Jesús Alberto Pérez Castaños, han presentado este miércoles la nueva propuesta expositiva, que abrirá sus puertas el viernes 23, a las 19.30 horas, y tendrá entrada libre y gratuita.

La edil la ha calificado como "una cita consolidada, obligada, original y diversa" que ofrece una perspectiva de las tendencias del panorama artístico de la región y por la que han pasado ya más de 60 artistas.

Respecto a los de esta edición, se ha referido a Javier Ordóñez como "uno de los mayores representantes del expresionismo abstracto español"; a Enrique Enríquez, cubano residente en Cantabria que trabaja los volúmenes, las formas y da un protagonismo a los diálogos; Juan Carlos Rodríguez, vartista con una larga trayectoria, con obras conceptuales, pero que juega mucho con instalaciones, con temas digitales, con materiales diversos; o Paco Santibáñez, que se caracteriza por buscar continuamente la creatividad.

También a Alejandro Mesurado, con sus obras cargadas de color y de emoción, en las que siempre está presente en unas profundas reflexiones; Chema Prieto, artista multidisciplinar con fotografías con intervención de pintura; y Damián Verloop y Jhon Bosch, con sus fotografías de un expresionismo muy influenciado por la cinematografía y la fotografía expresionista alemana de los años 30.

Pérez Castaños ha explicado que se han elegido a estos ocho artistas por su "singularidad, por ese detalle especial, esa personalidad, que les distingue del resto de los artistas plásticos". Son, ha añadido, "creadores que están marcando esa tendencia, que están abriendo las posibilidades de ver un arte mucho más expresivo, mucho más abierto, más incluso imaginativo".