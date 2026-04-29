El Edificio Bisalia acoge hoy la entrega del premio EmprendeXXI

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las startups Envisad, Laproa Biotech, Manfacter, Panssari y Phytobatea han resultado finalistas del Premio EmprendeXXI, que se entregará este miércoles, día 29, en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).
Un total de 13 startups de Cantabria presentaron candidatura a la 19 edición de esta convocatoria de referencia en el ecosistema emprendedor, impulsada por CaixaBank, a través de DayOne (su división especializada en empresas tecnológicas e inversores) y cootorgados con el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, con la colaboración del Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN (www.sodercan.es).
La empresa ganadora en Cantabria se conocerá en la jornada DayOne Innovation Summit Cantabria, donde tendrá lugar el jurado y acto de entrega del galardón.
También habrá una mesa redonda con ganadores de ediciones anteriores de los Premios EmprendeXXI y un espacio de networking concebido como punto de encuentro entre startups, entidades, inversores y agentes del ecosistema.
Las startups ganadoras en las últimas ediciones han sido Optimun Grade Response el año pasado, Uktena en 2024, Banbu Cosmética en 2023, Airway Shield en 2022 y Regfilter en 2021.
El Comité Técnico encargado de seleccionar a las startups finalistas ha estado formado por SODERCAN, Caixabank, DayOne y Enisa.
Buena parte de ellas han participado en la primera edición del programa de SODERCAN para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS).
PREMIOS
Los premios EmprendeXXI están dirigidos a compañías de base tecnológica e innovadora con sede en España y Portugal con menos de tres años de trayectoria y cuentan con premios en metálico y acciones de acompañamiento y visibilidad que suman cerca de 800.000 euros.
Las empresas ganadoras de la fase regional recibirán una dotación económica de 6.000 euros.