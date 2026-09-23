EDP lanza una nueva convocatoria del programa Entama para impulsar el emprendimiento en Cantabria

Responsables de Aranberry Fruits - EDP

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo EDP ha lanzado una nueva convocatoria del programa Entama para impulsar el emprendimiento en Cantabria y apoyar iniciativas emprendedoras que generen actividad, empleo y nuevas oportunidades en el territorio.

El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 13 de octubre, a través de la página web de la compañía. Las personas interesadas pueden consultar la información de la convocatoria y presentar su proyecto mediante el formulario habilitado en la web.

La iniciativa alcanza su séptima edición con el apoyo a proyectos de arraigo local y capacidad para aprovechar los recursos y el conocimiento del territorio, mejorar los servicios disponibles, incorporar innovación o abrir nuevas vías de actividad económica.

EDP ha destinado en Cantabria 75.000 euros para apoyar siete proyectos que han permitido consolidar 13 empleos. El impulso al emprendimiento es una "herramienta directa para fortalecer el tejido económico local y ampliar las oportunidades" de quienes quieren desarrollar su proyecto profesional en la región, ha indicado la compañía en un comunicado.

Con esta convocatoria, el grupo energético "refuerza" su compromiso con las comunidades en las que opera y con un desarrollo territorial equilibrado, inclusivo y sostenible.

GRUPO GLOBAL

EDP es un grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. Forma parte de los Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) y es además líder mundial en energía renovable.

En la Península Ibérica, EDP es un referente en energía con más de 14 GW de capacidad instalada, líder en generación distribuida, 288.000 kilómetros de redes eléctricas, 60TWh de energía distribuida, 30 TWh de energía comercializada y líder en movilidad eléctrica.

En España, uno de los mercados prioritarios, tanto por volumen de negocio como por la presencia de todas las plataformas en el país, la compañía emplea a más de 2.000 personas y está presente en la generación, con más de 4.000 MW de potencia instalada; distribución eléctrica, con más de 53.000 kilómetros de redes y 1,4 millones de puntos de suministro; y comercialización de luz, gas y servicios, con una cartera que supera los 10 TWh y los 200 MWp en instalaciones de autoconsumo para empresas, así como más de 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.