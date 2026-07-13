EDP reúne en la UIMP a expertos, reguladores y líderes empresariales para analizar los retos del sector energético

Archivo - Duarte Bello, consejero delegado de EDP España - EDP ESPAÑA - Archivo

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo energético EDP reúne esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander a expertos, reguladores y líderes empresariales para analizar los retos del sector energético, dado que la energía se ha convertido en uno de los grandes factores que marcan la competitividad, la seguridad y el desarrollo económico global.

Con el objetivo de analizar los desafíos que afronta el sector en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, climática y regulatoria, EDP ha organizado, del 15 al 17 de julio, una nueva edición de su curso de verano bajo el título 'La energía en un mundo incierto. Redes e industria ante los retos globales'.

Durante estas tres jornadas, representantes institucionales, expertos energéticos, reguladores y directivos de compañías líderes abordarán cuestiones clave como la evolución de los mercados energéticos, la competitividad industrial, la resiliencia de las infraestructuras o el papel estratégico de las redes eléctricas en la transición energética.

El curso será inaugurado el miércoles, a las 9.30 horas, por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el rector de la UIMP, Ángel Pelayo González-Torre; el CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez; y la directora de Stakeholders Management & Public Affairs Iberia de EDP, Yolanda Fernández.

La primera jornada analizará los principales factores de incertidumbre que están transformando el sector energético, desde la situación geopolítica internacional hasta los riesgos climáticos y regulatorios. Entre otros, participarán expertos como Pablo de Juan (WPC Energy), Ana Padilla (WEC), Mar Hidalgo (IEEE), así como representantes de la Comisión Europea, Naturgy, CNMC y WindEurope.

También intervendrá el CEO Global Energy Management de EDP, Pedro Neves, que abordará la evolución de los mercados energéticos en un contexto de volatilidad e incertidumbre.

El jueves, el CEO de EDP España, Duarte Bello, ofrecerá una entrevista sobre los retos energéticos que afronta el país y el papel de la electrificación como palanca de competitividad.

Asimismo participarán representantes del tejido empresarial e industrial como César Díaz (Puerto de Santander), Víctor Alonso (AZSA), Enrique Conde (CEOE Cantabria) y María Calvo (FADE).

Además, se debatirá sobre las soluciones energéticas para la industria y sobre el acceso a las redes eléctricas con la participación de representantes de AEGE, Endesa, Iberdrola y el Gobierno de Cantabria.

Por su parte, el director de Client Solutions en Iberia de EDP, António Araujo, presentará soluciones que impulsan la competitividad de la industria.

El viernes estará centrado en las redes eléctricas, infraestructura clave para impulsar la electrificación y el desarrollo económico. El CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez, aportará su visión sobre los desafíos que plantean la electrificación, la digitalización y el cambio climático para las redes del futuro. Igualmente intervendrán expertos de compañías y organizaciones como Elecnor, GE Vernova, AEPIBAL, DATA4 y James Hardie, además del director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández, y el director general de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria, José Luis Ceballos.

Organizado por EDP en colaboración con la UIMP, este curso busca fomentar un análisis plural y riguroso sobre los retos energéticos actuales y contribuir al diálogo entre el ámbito público y privado en un momento decisivo para la transformación del sistema energético, ha informado la organización.

EDP es un grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. Forma parte de los Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) y es además líder mundial en energía renovable.

En la península ibérica tiene su principal negocio, con los mercados España y Portugal en los que es incumbente, tanto por volumen como por la presencia de todas las plataformas de negocio. Así, es un referente en energía con más de 14 GW de capacidad instalada, líder en generación distribuida, tiene 288.000 kilómetros de redes eléctricas, 60TWh de energía distribuida, 30 TWh de energía comercializada y es líder en movilidad eléctrica.

En España, uno de los mercados prioritarios, tanto por volumen de negocio como por la presencia de todas las plataformas en el país, la compañía emplea a más de 2.000 personas y está presente en la generación, con más de 4.000 MW de potencia instalada; distribución eléctrica, con más de 53.000 kilómetros de redes y 1,4 millones de puntos de suministro; y comercialización de luz, gas y servicios, con una cartera que supera los 10 TWh y los 200 MWp en instalaciones de autoconsumo para empresas, así como más de 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.