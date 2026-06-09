Educación sustituirá Yedra por una nueva plataforma que usará IA para simplificar la gestión - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación sustituirá la "obsoleta" plataforma educativa Yedra por una nueva que será "mucho más intuitiva y operativa" y que mediante el uso de inteligencia artificial (IA) permitirá una gestión "interoperativa" de los datos que simplificará la burocracia educativa.

En concreto, implementará el software Séneca, ofrecido por la Junta de Andalucía "libre y gratuitamente" a Cantabria, y que facilitará a los docentes la introducción de datos en el sistema y a las direcciones generales la recopilación de los mismos para abordar asuntos como la escolarización o la bajada de ratios, por ejemplo.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del ramo, Sergio Silva, antes de la celebración del tercer comité de directores del curso 2025-2026, en el que ha detallado esta mejora a los responsables de los casi 300 centros de la región.

Silva ha explicado que actualmente la Consejería realiza un trabajo "casi artesanal" para recabar los datos, por lo que el cambio resulta "imprescindible", ya que la futura plataforma aporta "rapidez".

En este sentido, Educación trabaja con una hoja de ruta "a tres o cuatro años" para cambiar tanto el hardware como el software, tiempo suficiente para "aterrizar" el nuevo sistema, en un proceso que afectará "mucho" a los centros y a las familias, tras más de dos décadas con Yedra.

En un primer momento, el Ejecutivo valoró si se podía escalar el sistema actual para adaptarlo a las necesidades de gestión educativa, pero los técnicos informáticos del Gobierno han dicho "claramente" que no es operativo y que es necesaria una nueva plataforma, ha señalado Silva.

Para la elección del futuro sistema, la Consejería ha contactado con diferentes comunidades autónomas para conocer sus modelos e incluso el consejero y el director general de Calidad Educativa, José Luis Blanco, viajaron a otras regiones.

En esas visitas, comprobaron que el modelo "más avanzado" es Seneca, ha insistido Silva, quien ha asegurado que la Junta de Andalucía ha realizado una gestión "muy altruista" de la cesión de su software, ya que ha explicado a Cantabria cómo funciona y se lo ha cedido "libre y gratuitamente".