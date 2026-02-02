Ejecutadas las obras de saneamiento en Agüero tras una inversión de 200.000 euros

Inaugaración de las obras de saneamiento en Agüero - GOBIERNO DE CANTABRIA

MARINA DE CUDEYO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este lunes las obras de saneamiento que se han ejecutado en la localidad de Agüero, en el municipio de Marina de Cudeyo, que han contado con una inversión cercana a los 200.000 euros, cofinanciados entre el Gobierno de Cantabria (60%) y el Ayuntamiento (40%).

Media ha explicado que esta actuación es un "ejemplo" de la colaboración que el Ejecutivo está manteniendo con los diferentes consistorio para dotar de redes de saneamiento a pequeñas zonas dispersas, como ésta donde "aún existían pozos negros".

Ha detallado que este proyecto fue solicitado por el Ayuntamiento al comienzo de la presente legislatura y los trabajos han consistido en la conexión de diez acometidas domiciliarias y la ejecución de una nueva red de saneamiento a través de 1.325 metros de nuevas tuberías para evacuar las aguas residuales por gravedad hasta el colector general de Miera.

En la visita han estado también presentes el alcalde, Pedro Pérez, y otros miembros de la Corporación municipal. El regidor, en línea con el consejero, ha puesto en valor la colaboración entre las administraciones para cofinanciar un proyecto que ha permitido "prácticamente completar" el saneamiento de esta localidad.

Por otra parte, Media ha avanzado que a lo largo del año su departamento comenzará a ejecutar varios proyectos solicitados por el Ayuntamiento. Entre ellos, el acondicionamiento del entorno de la iglesia de Elechas, así como la urbanización del entorno de la iglesia y el cementerio de Gajano.

Contarán con un presupuesto cercano a los 50.000 euros cada una y "se irán poniendo en marcha" una vez se abran los presupuestos autonómicos, ha puntualizado el consejero.

Por último, ha incidido en que el municipio recibirá una subvención de 300.000 euros del Plan de Inversiones Municipales para financiar dos proyectos presentados por el Consistorio.

Se trata de la renovación de viales (en Pontejos, Gajano, Agüero, Setién, Orejo y Rubayo) y de aceras (en Gajano y Rubayo), y la urbanización del barrio Venecia, en Pedreña; además, de la mejora de la red de alcantarillado y saneamiento de los barrios Avellano y Cuyarriba, en Rubayo.