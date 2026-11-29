El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle, votando. - VOX

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle, ha llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas este domingo pese a las condiciones meteorológicas adversas, ya que, a su juicio, "hoy nos jugamos mucho, nos jugamos España".

Del Valle ha ejercido su derecho al voto a las 12.00 horas en el Centro Cívico Juan de Santander, desde donde ha pedido a los cántabros que se acerquen a los colegios electorales y no permitan que la lluvia les disuada de participar en la jornada electoral.

"Hace mal tiempo, está lloviendo. Les pido que no les dé pereza y que se acerquen a los colegios electorales porque hoy nos jugamos mucho, nos jugamos España", ha manifestado en un audio remitido por Vox.

El candidato de Vox también ha querido agradecer el trabajo de los voluntarios, afiliados y simpatizantes de su formación que están participando como apoderados en las mesas electorales.

En este sentido, ha destacado su labor para garantizar que la jornada transcurra de forma "limpia", que se cuente "el último voto" y que no se produzca ningún problema.

Por otro lado, Del Valle ha expresado su preocupación por la situación territorial durante la jornada electoral y ha asegurado que le entristece que España esté votando "con parte del territorio nacional invadido". Así, ha trasladado su solidaridad a los habitantes de Ceuta y de la isla de El Hierro.

El candidato de Vox ha concluido reiterando su llamamiento a la participación y recordando la importancia de esta jornada electoral para el futuro del país.