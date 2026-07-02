Empiezan los Baños de Ola en los Jardines de San Roque, Primera Playa y Plaza de Italia

La alcaldesa en la inauguración de los Baños de Ola - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 31 edición de los tradicionales Baños de Ola de Santander han comenzado este jueves, 2 de julio. La Fiesta, de Interés Turístico Regional, se celebrará hasta el domingo, día 5, en los Jardines de San Roque como ubicación principal, así como en la Primera Playa de El Sardinero y la Plaza de Italia.

El evento, que ha arrancado a las 18.30 horas en la Plaza de Italia con el tradicional desfile y pasacalles con música a cargo de la Dixie Band, ha llegado a los Jardines de San Roque, donde la alcaldesa, Gema Igual, el concejal de Turismo, Fran Arias, y otras autoridades han repartido la limonada de los hoteles Santemar y Chiqui y la Asociación de Hostelería de Cantabria.

En esta primera jornada en la Plaza de Italia ya puede visitarse el Mercado creativo y de artesanía (17.00 a 21.30 horas) y el espectáculo principal ha sido a cargo de la compañía Adrián Alonso con la recreación histórica 'Elena de Valmar, crónica de un tiempo'.

Posteriormente habrá música en directo en los Jardines de San Roque, que acogerán los conciertos de la Agrupación Puertochico (20.30 horas) y María Leyre (22.30).

El viernes la actividad comenzará por la mañana con la apertura del mercado artesanal y la zona gastro. La tarde estará dedicada especialmente al público infantil con la llegada de 'El Arriero de los Juegos', la actividad en inglés 'Arts & Crafts' a cargo de Kids&Us Santander, el 'Juego de la Ola' y talleres de manualidades marineras.

La propuesta de entretenimiento incluirá los pasacalles 'Cometas' (18.30 y 20.30 horas), el espectáculo infantil 'Lucy Tunes' (18.00 horas) y pases de animación teatral de época (19.00 a 21.00 horas). La noche cerrará con el concierto de Marta Ceruti (19.30) y el potente directo de The Gordini Rock Show (21.30).

El sábado la actividad deportiva se iniciará a las 10.00 horas en la Primera Playa de El Sardinero con la exhibición de palas 'Baños de Ola', para rendir homenaje a este juego arraigado en la cultura playera de la ciudad. Al mediodía, los Jardines de San Roque albergarán el concierto de la Orquesta de Acordeones Ciudad de Santander (13.30).

Al caer la noche habrá espectáculos visuales con el pasacalles 'Acqua', seguido de la animación de época y del show del Coro Joven de Santander.

A las 23.00 horas se lanzarán los fuegos artificiales desde la Segunda Playa de El Sardinero. Antes, a las 21.00 horas se presentará 'Un verano de conciertos', con sorteos a cargo de Mouro Producciones, y a continuación a las 22.00 horas se desarrollará una sesión DJ Caribe Mix. Tras el lanzamiento de los fuegos, tendrá lugar el concierto de 'Dulce Locura', que hará un tributo a La Oreja de Van Gogh (23.15 horas).

El domingo la jornada estará dedicada a la tradición y el tipismo santanderino. A las 12.00 horas arrancará el desfile 'Las costuras viajan en el tiempo', protagonizado y coordinado por la Asociación de Recreación Histórica del Norte, Trajes de la Tierruca y Torre Alvarado. Durante el desfile, los colectivos explicarán los diseños y trajes de baño que marcaron diferentes generaciones y tendencias tradicionales del siglo XIX.

Después, 'Punto Swing' ofrecerá una clase abierta de baile de la mano de Jesús Terán (13.00 horas) conectando con el concierto de 14 Cuerdas (14.00) y la llegada de los bañistas de época a las 15.00 horas.

El festival finalizará a las 17.00 horas en la Primera Playa de El Sardinero con el icónico baño en el que Vecinos, peñistas y visitantes están invitados a enfundarse sus trajes de rayas retro para sumergirse en el mar Cantábrico.

El broche de oro final lo pondrán el show de pompas de jabón 'Magic Bubble' (18.00), el directo de Óscar Violín eléctrico (19.00) y el concierto de cierre de la banda 'Smile' a las 20.30 horas en los Jardines de San Roque.

En paralelo a la programación cultural, las jornadas del sábado y domingo acogerán el Torneo de Golf 'Baños de Ola' en el Campo de Golf de Mataleñas, organizado en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).