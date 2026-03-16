Empresas y autónomos tienen hasta el día 22 para solicitar los diagnósticos gratuitos de ciberseguridad

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, ha recordado este lunes que el próximo 22 de marzo finaliza el plazo de solicitud del programa de diagnósticos gratuitos que las empresas y autónomos de Cantabria tienen a su disposición, a través del Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3), para analizar posibles riesgos y vulnerabilidades frente a ciberataques.

El Diagnóstico de Ciberseguridad incluye una evaluación inicial y el diseño y desarrollo de una hoja de ruta personalizada para fortalecer las capacidades de las empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad, en materia de protección digital y respuesta ante amenazas cibernéticas.

Ubicado en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), el Centro de Ciberseguridad forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y ha sido impulsado por SODERCAN dentro del proyecto Ciberreg, enmarcado en el programa RETECH del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la participación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y financiado con los Fondos Next Generation-EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

A través del programa de diagnósticos de ciberseguridad, SODERCAN ofrece a las empresas cántabras asesoramiento y formación que les ayudará a implementar acciones y medidas concretas teniendo en cuenta las áreas de mejora identificadas, la hoja de ruta establecida, los recursos disponibles en la organización y las particularidades de cada empresa en términos de tamaño y sector de actividad.

El objetivo es impulsar el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema empresarial de Cantabria a través del fortalecimiento de sus capacidades en términos de ciberseguridad y resiliencia, permitiendo así mitigar riesgos y proteger la información sensible de sus organizaciones y de la de sus respectivos clientes.

Las solicitudes para la realización del Diagnóstico de Ciberseguridad se pueden realizar completando un sencillo formulario en la web del Centro de Ciberseguridad o a través de la web de SODERCAN.

AYUDAS PARA INVERSIONES EN CIBERSEGURIDAD

También en el marco del proyecto CIBERREG, SODERCAN volverá a convocar próximamente las ayudas para fomentar la ejecución de proyectos e inversiones que contribuyan a incrementar el nivel de ciberseguridad del tejido empresarial de Cantabria. Esta convocatoria contempla ayudas de hasta 20.000 euros.