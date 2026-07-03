Empresas del Parque Tecnológico GARAIA visitan el PCTCAN para estrechar lazos con el ecosistema innovador cántabro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria, ha recibido la visita de una delegación empresarial del Parque Tecnológico GARAIA ubicado en Mondragón (Guipúzcoa), en el marco del Programa de Hermanamientos 2026 de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

Se trata de una iniciativa que promueve la cooperación entre parques científicos y tecnológicos para favorecer el intercambio de conocimiento, la colaboración entre empresas y el desarrollo de proyectos conjuntos.

El Gobierno de Cantabria ha informado que la delegación ha estado integrada por representantes de las empresas Roganet, Dualia, nGloba Strategy, DAF Global Solutions, MVE y Galbaian, compañías especializadas en ámbitos como la digitalización industrial, los servicios de interpretación profesional, la consultoría estratégica, la automoción, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y la propiedad industrial e intelectual.

La jornada ha comenzado con la recepción de la delegación en las oficinas de la Sociedad Gestora del PCTCAN, donde los asistentes han podido conocer la actividad del parque, su modelo de gestión, los servicios que presta a las empresas y el ecosistema de innovación que alberga.

A continuación, ha realizado una visita al Centro Tecnológico CTC, donde ha podido conocer sus principales capacidades científico-tecnológicas, sus líneas de investigación y algunos de los proyectos de innovación que desarrolla en colaboración con empresas de diferentes sectores.

Posteriormente, los asistentes han visitado el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria), referente internacional en investigación aplicada al ámbito del agua, el medio ambiente y la ingeniería hidráulica.

La programación ha continuado con una presentación institucional de ambos parques tecnológicos, de tal manera que la directora gerente del Parque Tecnológico GARAIA, Idurre Albizu, ha presentado las características del ecosistema empresarial del parque vasco, mientras que el director gerente de PCTCAN, Pedro Nalda, ha dado a conocer las infraestructuras, servicios y capacidades del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, así como las oportunidades que ofrece para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores.

El acto central de la jornada ha estado protagonizado por los encuentros empresariales B2B, organizados con el objetivo de facilitar el contacto directo entre empresas de ambos parques tecnológicos.

Unas reuniones en las que han participado, por parte del PCTCAN, Centro Tecnológico CTC, UNE Atlántico, Deduce Data Solutions, BC Iberian Consulting, ENS Legal, IBBTEC, Evenbytes, SanCantia y SICAN, que han mantenido reuniones individuales con las empresas de GARAIA para identificar posibles sinergias, compartir experiencias y explorar futuras oportunidades de colaboración.

La jornada ha concluido con un lunch networking, un espacio distendido que permitió a las empresas continuar las conversaciones iniciadas durante los encuentros B2B, reforzar las relaciones profesionales y ampliar su red de contactos.

Este encuentro da continuidad a las acciones de colaboración impulsadas por PCTCAN y el Parque Tecnológico GARAIA dentro del Programa de Hermanamientos de APTE, una iniciativa que fomenta la conexión entre parques científicos y tecnológicos españoles para impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la competitividad del tejido empresarial.