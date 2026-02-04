Enclave Pronillo organiza este mes un campus para explorar la música brasileña dirigido a niños

Enclave Pronillo incorpora a su oferta un campus para explorar la música brasileña - TALLERES COLONIALES

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Santander Creativa (FSC) Enclave Pronilllo ha incorporado a su oferta de talleres y residencias habituales un campus creativo, dirigido a niños de 4 a 15 años, para explorar ritmos brasileños a través del cuerpo, el juego y la construcción, que tendrá lugar del 16 al 20 de febrero.

Se trata de 'Haz que suene: Blocos de Rua', una propuesta para "explorar el sonido, el ritmo y la construcción desde el juego y la experiencia compartida", ha descrito el fundador de 'Coloniales. Espacios de aprendizaje' y docente de este campus, Alejandro Lavid, que lo impartirá junto a la directora coral, pianista y responsable de la iniciativa MP, Docencia Musical, Marie-Claude Perreault.

Inspirado en los 'blocos de rua' (agrupaciones locales de músicos que desfilan por las calles de Brasil de forma espontánea y alegre durante el carnaval), los participantes crearán sus propios instrumentos de percusión con materiales reciclados (latas, cartón, tubos, tapones, cuerdas) para descubrir "cómo suenan los materiales cuando se activan y se construyen en grupo", ha informado la FSC.

"Nos adentraremos en los ritmos brasileños, la batucada y el Carnaval de Río para investigar cómo el cuerpo, el espacio y los materiales pueden generar música de forma colectiva", ha explicado Lavid.

Las sesiones combinarán juego corporal y ritmo, creación de instrumentos, escucha activa, experimentación sonora y acción grupal. No es necesario experiencia previa y la reserva de plazas se puede realizar en la web oficial de Coloniales (tallerescoloniales.com), que celebra habitualmente otras actividades en la sede de la FSC.

Además, del 10 al 13 de febrero, las instalaciones del Palacio de Riva Herrera recibirán a la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual Nouveau Colombier, que ha programado el curso 'Commedia Dell'Arte Contemporánea' para actualizar este estilo, bajo la dirección de Carlos Varela y Cristina Collado en colaboración con Iris Mestre.

Dspués, del 17 al 26 de febrero, la escuela celebrará un taller sobre el juglar contemporáneo, en el que revisarán esta figura desde una perspectiva multidisciplinar y contextualizada con el momento actual, impartido por José Piris y Cristina Collado, en colaboración con Iris Mestre. Los interesados pueden solicitar más información y reservar plaza en el correo josepirismimo@yahoo.es o llamando al 627 633 319.

En el espacio cultural del Paseo de Altamira también se imparten clases de acuarela, a cargo de Jaime González, pensadas para personas de cualquier edad para aprender la técnica o que quieran perfeccionarla. Explorarán el paisaje urbano, el ecosistema marino y escenas de la naturaleza. Se puede solicitar en jgonzalezacuarelas@gmail.com y en el 616 588 795.

Asimismo, Pronillo ofrece el curso de novela de Carlos del Río, con el objetivo de aprender a escribir relatos y descubrir los elementos componen las historias y cómo se combinan. El escritor y periodista mostrará el proceso desde la generación de ideas hasta la publicación de los textos. Más información en elrincondecarlosdelrio@gmail.com y el teléfono 644 531 097.

Por otro lado, se celebra el taller semanal de armonización de voces basado en canciones de música moderna a cargo de la cantante y profesora en Musiquea Inés Pardo, que propone crear una agrupación coral que presentará a final de curso un variado repertorio desde el rock de los años setenta hasta el más actual, pasando por otros géneros como el soul, el reggae o el góspel. Más información en info@musiquea.com.

