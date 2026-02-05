Enero fue un mes seco y con temperaturas normales en Cantabria, según la AEMET

Archivo - Calle de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

Llovió un 24% menos de lo esperado para un mes de enero SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enero ha sido un mes seco y con temperaturas normales en Cantabria, según el resumen climatológico mensual de la comunidad, facilitado este jueves por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET).

Durante el primer mes del año, la temperatura media registrada en Cantabria fue de 6,2ºC, lo que hace que se considere como "térmicamente normal".

Esta temperatura coincide con el promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020. Así, enero se situó como el trigésimo tercer enero más cálido del periodo 1961-2025.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 10,2 grados, 0,1ºC por debajo de la media climatológica de la serie para este mes.

Y la mínima media en Cantabria ha sido de 2,1 ºC, 0,1 grados menos que la media climatológica de la serie en un mes de enero.

Respecto de la precipitación, enero resultó seco en promedio. Se recogieron 105,2 mm de precipitación, un 24% menos de lo esperado en un mes de enero, cuya media es de 139 mm.

El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 434,6 mm, un 22% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (558,5 mm).

Por otra parte, se registraron durante este mes 118 descargas procedentes de rayos, de los que el 66% se produjeron el día 25, con un total de 78.

Según la descripción realizada por la AEMET, enero comenzó con temperaturas por debajo de lo normal. La interacción de la borrasca Francis en el suroeste de la Península con la entrada de una masa de aire ártico provocaron un descenso drástico de las temperaturas, el día 4 se llegó a una anomalía de -5 ºC, y nevadas importantes en la cordillera Cantábrica así como en cotas bajas.

Durante la siguiente semana, entre los días 11 y 15, se desplazaron varias borrascas por el Atlántico que advectaron vientos de componente suroeste y sur que subieron las temperaturas. hasta +5ºC por encima de la media el día 12.

Por otro lado, la última quincena del mes estuvo marcada por el paso de sucesivas borrascas de gran impacto, Ingrid, Joseph y Kristin, que provocaron numerosos avisos meteorológicos por fenómenos costeros a lo largo de toda la costa Cantábrica.

Además de los efectos marítimos, estas borrascas también dejaron rachas muy fuertes de componente oeste y suroeste, destacando especialmente la borrasca Ingrid que hizo que se registrasen rachas de componente oeste de 117 y 115 km/h en San Vicente y Santander (Cueto) respectivamente el día 25.

En general las borrascas también dejaron precipitaciones generalizadas en Cantabria que implicaron que este mes la media de horas de insolación se redujese un 20% con respecto a la media.

VALORES EXTREMOS

La temperatura más alta de enero en Cantabria fueron los 21,8 ºC registrados en la estación de San Vicente de la Barquera el día 21, mientras que la mínima se dio el 4 en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, donde se alcanzaron los -13,7.

La máxima precipitación acumulada en 24 horas se produjo el día 26 en la estación de Fuente Dé, con 60 litros por metro cuadrado. Ese mismo día, el Mirador del Cable, en Picos de Europa, registró la máxima racha de viento, de 179 kilómetros por hora.