Se enfrenta a diez años por tomar 8.000 fotos a menores en playas de Santander y crear pornografía infantil con IA

Archivo - Primera playa de El Sardinero, agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria pide diez años de prisión a un acusado de tomar fotografías, almacenarlas y crear con Inteligencia Artificial imágenes de pornografía infantil para satisfacer su propio interés sexual. Se le imputan más de 8.000 instantáneas captadas y vídeos grabados a niños de menos de 16 años desnudos en las playas de Santander, cuando estaban bañándose o jugando ajenos a la presencia del sospechoso, procesado por delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil.

Según el escrito de la acusación pública, el implicado acudió de forma reiterada a arenales de la capital cántabra con varias cámaras suyas y, para "atender su propio ánimo libidinoso", captó imágenes y grabó a menores no identificados que estaban en la playa desnudos, "bañándose o jugando, ajenos a su presencia".

Después, almacenaba los vídeos y fotos que "año tras año" iba tomando en discos duros que guardaba en su domicilio. Junto a ese material también guardaba en el ordenador e igualmente "para su propio uso" otras imágenes en las que "se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente", fotografías creadas mediante Inteligencia Artificial y descargadas de Internet.

En julio de 2024, el acusado fue una vez más a la playa de El Sardinero y desde los Jardines de Piquio trató de tomar imágenes de los menores y sus genitales. Sin embargo, fue observado por un agente de movilidad que, tras comprobar los hechos, avisó a la Policía Local de Santander.

El sospechoso huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los efectivos, que le requirieron para que se bajara del vehículo. Pero se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un policía le quitó la cámara, reaccionó violentamente y le agredió.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, otro de posesión de ese material y uno más de atentado a los agentes de la autoridad.

Por todo ello, pide diez años y diez meses de prisión; trece años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; dieciocho años de inhabilitación para profesión o desempeño con menores, y diez años de libertad vigilada.

La audiencia preliminar de este procedimiento está prevista este lunes, 8 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria