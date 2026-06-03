Entregados los III Premios MARE de investigación, innovación y transferencia en materia de sostenibilidad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se han entregado los III Premios MARE, celebrados en el marco del III Encuentro I+D+i de la Cátedra MARE de Economía Circular, una iniciativa promovida por la empresa pública MARE y la Universidad de Cantabria para fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad.

En esta tercera edición, los Premios MARE han reconocido los mejores trabajos en las categorías de mejor tesis y mejor proyecto de transferencia de conocimiento sobre economía circular.

El primer premio a la mejor tesis doctoral ha sido para el proyecto 'De la fabricación de electrodos al diseño de un electrolizador de CO', de José Antonio Abarca González; y el segundo premio a la mejor tesis doctoral ha recaído en el proyecto 'Desarrollo de una herramienta para la evaluación del comportamiento ambiental de destinos turísticos: acciones de turismo sostenible desde una perspectiva de ciclo de vida', de Cristina Campos Herrero.

En la categoría de Transferencia, el premio ha sido para el Proyecto CÍCLOPE, del Grupo de Ingeniería Hidráulica y de Costas, presentado por Javier García Alba. Por su parte, en los trabajos fin de grado ha sido ganador Francisco Maza Barón, y en los de Fin de Máster, Joseph Mariponce; Mario Coz Cruz y Marta Díaz Rivas.

El objetivo de estos premios es favorecer la conexión entre la investigación universitaria y las necesidades de la sociedad, promoviendo soluciones innovadoras que contribuyan a la transición hacia un modelo económico circular

Durante el evento, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha defendido la importancia de favorecer la colaboración y el intercambio de ideas entre universidades, empresas, instituciones y ciudadanía para avanzar en los objetivos de sostenibilidad y economía circular en Cantabria.

"La economía circular es el futuro, por lo que todos debemos trabajar juntos en su implantación definitiva", ha afirmado.

Además, ha asegurado que Cantabria cuenta con una universidad "viva y comprometida con la sostenibilidad y la economía circular", una realidad que, según ha señalado, anima al Gobierno autonómico a seguir respaldando el talento joven y la investigación a través de iniciativas como estos galardones.

El consejero ha destacado el papel de la comunidad universitaria en la búsqueda de soluciones sostenibles y ha mostrado su satisfacción por la presentación en esta jornada de dos nuevos grupos de investigación a la Cátedra MARE.

Por otro lado, Media ha recordado que el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado año la primera Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular, una hoja de ruta orientada a promover el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos, impulsar la innovación y el ecodiseño en las empresas y favorecer procesos productivos más limpios, eficientes y competitivos.

La entrega de premios ha contado con la participación del director general de MARE, Pedro Ruiz; el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Alberto Quijano; el director del departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria, Javier López Lara; las coordinadoras de la Cátedra MARE de Economía Circular, Amaya Lobo de Cortázar y Ana Lorena Esteban García; así como representantes de los distintos grupos de investigación y autores de los proyectos galardonados.