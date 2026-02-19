Un equipo con participación del IFCA capta una supernova que permite medir la velocidad a la que se expande el universo

La supernova - UC

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigación con participación del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha captado la imagen de una supernova extraordinariamente luminosa que permite medir la velocidad a la que se expande el universo.

La Universidad de Cantabria (UC) ha informado este jueves que el descubrimiento es fruto de una colaboración entre la Universidad Técnica de Múnich, la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y los institutos Max Planck Institute for Astrophysics y Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, con participación destacada de la investigadora Ana Acebrón, del equipo de Cosmología Observacional e Instrumentación del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC).

Una supernova es la explosión de una estrella al final de su vida. En este caso se trata de una supernova superluminosa situada a unos 10.000 millones de años luz, mucho más brillante de lo habitual.

Lo más sorprendente es que aparece cinco veces en el cielo. Esto ocurre por un fenómeno llamado lente gravitacional fuerte: dos galaxias situadas entre la supernova y la Tierra curvan su luz y la hacen viajar por distintas trayectorias. Como cada camino tiene una longitud diferente, la luz llega en momentos distintos.

"Midiendo este retardo temporal entre las cinco imágenes, podemos calcular directamente la velocidad a la que se expande el universo, conocida como constante de Hubble", ha explicado Acebrón.

UNA IMAGEN SIN PRECEDENTES

Para estudiar el sistema, el equipo obtuvo observaciones con el Large Binocular Telescope, en Estados Unidos, cuyos espejos gemelos de 8,4 metros y su óptica adaptativa permiten captar imágenes extremadamente nítidas. El resultado es la primera imagen en color de alta resolución de este sistema publicada hasta ahora.

En ella se distinguen las dos galaxias que actúan como lente en el centro y, alrededor, cinco copias azuladas de la supernova que recuerdan a unos fuegos artificiales cósmicos. Este tipo de configuraciones es extremadamente raro: normalmente estos sistemas producen solo dos o cuatro imágenes, no cinco.

PARTICIPACIÓN DEL IFCA

La investigadora Ana Acebrón es segunda autora del artículo centrado en la caracterización de la supernova. El IFCA está desempeñando un "papel clave" en la obtención y análisis de datos complementarios, ha destacado la UC.

Desde el IFCA se participa activamente en observaciones con el Gran Telescopio Canarias (IAC), donde se están obteniendo espectros para medir con precisión los retrasos temporales entre las imágenes de la supernova superluminosa y estudiar su evolución. El equipo continúa trabajando en el análisis detallado del sistema con el objetivo final de medir la expansión del universo utilizando este singular "espectáculo de fuegos artificiales cósmicos".

"Ha sido un trabajo muy gratificante poder colaborar estrechamente con varios institutos para obtener estos resultados de la manera más rápida posible", ha afirmado Acebrón.