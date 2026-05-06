El ERE planteado por Nestlé afecta a 49 trabajadores de La Penilla, la planta más perjudicada junto a la gallega

Archivo - La planta de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria) - NESTLÉ - Archivo

SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Nestlé contempla que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció el mes pasado afecte a 49 trabajadores de la fábrica cántabra de La Penilla (Santa María de Cayón), con lo que esta sería la más perjudicada proporcionalmente junto a la gallega de Pontecesures.

La empresa ha dado a conocer esta cifra a los representantes de los trabajadores este miércoles en la primera reunión de negociación del ERE que, tal y como avanzó en abril, prevé aplicar sobre 301 trabajadores de seis centros de trabajo en España.

En el caso de Cantabria, donde Nestlé cuenta con una plantilla media de unos 800 trabajadores, éstos se encuentran "un poco en shock" por la cifra de casi medio centenar de despidos anunciada, según ha trasladado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Juan Miguel González (UGT), ya que el ERE afecta a La Penilla en una "proporción alta" con respecto al resto de factorías.

Este primer encuentro inicia un proceso de negociación que durará un mes, con la siguiente reunión prevista para el viernes 15 de mayo. En este periodo, el objetivo de los representantes sindicales es reducir al máximo la cifra de 301 despidos.

Tras este primer contacto, desde el comité han reiterado su postura de rechazo al ERE, que consideran que no debería aplicar una empresa como Nestlé porque "da beneficios".