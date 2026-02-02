La Ermita implanta tecnología de control de calidad por 50.000 euros de fondos europeos

La Ermita implanta nuevas tecnologías por 50.000 euros procedentes de fondos europeos - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa La Ermita Cantabria ha implantado una tecnología basada en visión artificial que utiliza rayos X para captar imágenes para detectar cualquier defecto en los envases, lo que ha requerido una inversión de 50.000 euros, procedentes de fondos europeos, en el marco de programa regional que ha destinado 600.000 euros a empresas ubicadas en entornos rurales de la región.

El gerente de la Ermita Cantabria, Cándido Salmón, ha explicado que esta "novedosa" técnica utiliza la inteligencia artificial para tener una imagen de "absolutamente todos" los productos que salen al mercado.

La tecnología ha sido desarrollada por la empresa cántabra Siali, con el objetivo conseguir la garantía del producto desde un punto de vista sanitario, ha informado el Ejecutivo regional.

Siali ha propuesto esta solución a La Ermita, que incluye la creación y puesta en marcha de una plataforma web que permite realizar un control completo de calidad y trazabilidad en fabricación, manejo y envasado de productos agroalimentarios.

Para dar respuesta a este reto, Siali y La Ermita han puesto en marcha el uso de inteligencia artificial aplicada a la visión tradicional captada por cámaras en diferentes emplazamientos de la fábrica y la identificación, por ejemplo, de casos de roturas en envases, presencia de elementos extraños tanto en envases como en el propio producto, presencia de elementos obligatorios de etiquetado, posición y correcta adhesión, o presencia de caducidad de forma legible.

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha visitado la empresa ubicada en el municipio de Casar de Periedo para conocer el funcionamiento de esta tecnología.

La finalidad de este programa ha sido "fijar población y mejorar la calidad de las empresas que tenemos en las zonas rurales", ha dicho.

En la visita, Agüeros y Salmón han estado acompañados por la directora de Fondos Europeos, Marta García Hospital; la directora de la Cámara Comercio Cantabria, Rosa Vega; el técnico de Innovación de la Cámara Comercio, Adrián Nieto; integrantes de la empresa Siali; y miembros de la Corporación municipal.

LA ERMITA

La Ermita Cantabria es una empresa familiar fundada en el año 2000, cuya actividad es la elaboración de productos alimenticios naturales y de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, siguiendo recetas tradicionales.

Dentro de su catálogo, destacan los postres lácteos (flanes, arroz con leche, yogures), platos preparados (cocido montañés, fabada asturiana), mermeladas, croquetas congeladas, etcétera.

La compañía apuesta por la innovación, tanto en nuevos productos como en mejoras en los procesos productivos, y la versatilidad, al ofrecer productos novedosos junto con alimentos fieles a las recetas tradicionales.