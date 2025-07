La escritora Marta del Riego apuesta por proteger al lobo y al oso pero también a los habitantes de las zonas rurales

TORRELAVEGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Marta del Riego apuesta por proteger al lobo y al oso, pero también a los habitantes de las zonas rurales.

En pleno debate sobre la protección del cánido, su salida del Lespre, los ataques al ganado y las extracciones selectivas de ejemplares, Del Riego defiende en su novela 'Cordillera' la convivencia entre la vida salvaje y el ser humano.

Este libro será el hilo conductor de la conferencia 'Voces en la Cordillera. Entre el lobo y el oso, conflictos reales y ficción literaria' que Del Riego impartirá este jueves 3, a las 19.00 horas, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) con acceso libre.

Según ha informado la institución académica, para escribir su última novela Del Riego realizó un exhaustivo trabajo previo de campo, tras el que afirma que "hay que proteger al lobo y al oso, por la defensa a la biodiversidad, pero también hay que proteger al ser humano que vive en las zonas rurales". A su juicio, dicha convivencia en esas "zonas de conflicto" es necesaria porque "si el ser humano abandona el mundo rural, España se despuebla y llegan los incendios, nadie cuida el bosque, etcétera".

Estas dos caras de una misma realidad, la vida en la Cordillera Cantábrica como "escenario fantástico por su riqueza antropológica y natural", son las que muestra en su novela desde un punto de vista literario.

Un libro en el que se da voz a dos especies protegidas, a la tradición, las montañas, los mayores, a mujeres fuertes que llevan las riendas de su vida, al silencio y la amenaza que se cierne sobre todos ellos con macroproyectos de energía renovable.

CON TINTES DE THRILLER

En su conferencia, Del Riego mostrará su visión literaria "con tintes de thriller y novela negra" de cómo el conflicto en la convivencia entre el lobo, el oso y el ser humano se produce "en esos espacios en los que se cruza la vida salvaje con el ganado" y que ha generado "tanta polémica".

"No solo hablaré de la ficción sino también del mundo del lobo y el oso y cómo eso lo he llevado a la ficción, contando mi experiencia y lo que he visto durante la preparación del libro", ha avanzado.