Escrivá dice que hay que "redimensionar los servicios públicos" ante el ascenso de población del país por los migrantes

1101308.1.260.149.20260702150022 El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en el seminario de la UIMP - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que España tiene que "redimensionar los servicios públicos" ante el ascenso de población que ha registrado el país en los últimos años por la llegada de migrantes.

"España está aumentando mucho la población, ya lo ha hecho en los últimos años y, por lo tanto, los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay. Eso hay que hacerlo con cuidado", ha señalado este jueves Escrivá antes de participar en el encuentro '5th Banco de España-CEMFI-UIMP Conference on the Spanish Economy. Housing and Institutions: Challenges and Opportunities for Spain', en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

El gobernador del Banco de España ha subrayado que la inmigración ha tenido "mucho impacto" en el país, ya que aproximadamente "la mitad" de los puestos de trabajo que se han creado en los últimos cinco años corresponden a personas de otras naciones.

"Sin esa aportación, el empleo no hubiera crecido ni el mercado de trabajo se hubiera desenvuelto como lo ha hecho", ha apostillado Escrivá, que ha recalcado la importancia de la inmigración en los próximos años por el envejecimiento de la población española.

Sobre este asunto ha matizado que, aunque los españoles recuperasen las tasas de fertilidad y natalidad, no llegarían a tiempo para cubrir en los próximos 20 años ese envejecimiento.

Y ha explicado que si en las futuras dos décadas España se quedara con un saldo migratorio cero, es decir, tantas entradas como salidas, "perdería el 20 por ciento de su fuerza laboral", por lo que el impacto económico y en el sostenimiento del estado de bienestar "sería enorme".

Escrivá ha insistido en que el asunto migratorio es "un tema de máxima importancia" de ahora hacia adelante, y ha afirmado que, cuanto más se adapten los extranjeros a las necesidades que tiene el mercado de trabajo nacional y a las profesiones que hacen falta, "más relevantes serán".

Respecto a la regularización extraordinaria de inmigrantes, el exministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destacado que España tiene un marco migratorio "con muchos canales y procesos" para lo que debe ser la esencia del actual, "regular, ordenado y seguro".

"La política migratoria es compleja y tiene distintas dimensiones, por lo que ese debe ser el centro de la orientación de las políticas públicas", ha dicho.

Respecto a las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, este jueves en Santander, en las que ha afirmado durante un curso de verano que desde 2019 habían llegado alrededor de entre 7 y 8 millones de inmigrantes, Escrivá ha advertido que "hay que tener cuidado con las cifras y con cómo se mezclan".

En este sentido, ha incidido en que "hay que agregar bien las cifras", aunque ha reconocido que en España tiene que haber "un conjunto de políticas de acompañamiento" para que la integración de los inmigrantes sea la adecuada y no genere presión sobre los servicios públicos.

Sobre el encuentro en el que ha participado, ha apuntado que este es el quinto año en el que el Banco de España interviene en este curso sobre la economía nacional, y ha opinado que la UIMP es "un entorno privilegiado" para discutir sobre este tema con funcionarios del Banco de España, académicos y especialistas.

"Va a haber debates muy interesantes y el tema de este año conjuga dos puntos que conectan, que es toda la problemática de la vivienda y todo lo que tiene que ver con la calidad institucional y el funcionamiento de las instituciones", ha explicado Escrivá.

Finalmente, ha anunciado que mantendrá una conversación con la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, puesto que en California se vive "una problemática similar en temas como vivienda, inteligencia artificial o mercado de trabajo".