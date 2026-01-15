La Escuela Municipal de Música de Camargo inicia su calendario de audiciones abiertas al público

La Escuela Municipal de Música de Camargo comienza sus audiciones en los centros culturales de las pedanías - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Camargo celebrará hasta abril una serie de audiciones abiertas al público en distintos centros culturales del municipio, con las que mostrará el trabajo que desarrolla su casi centenar de alumnos.

En concreto, serán un total de 90 alumnos -con edades comprendidas entre los 6 y los 68 años- los que se suban a los escenarios de los centros culturales de seis de las pedanías para interpretar el programa desde las diferentes especialidades, que son saxofón, piano, violín, guitarra y canto.

Los recitales comenzarán el lunes 19 en el Centro Cultural El Carmen, en Revilla de Camargo, y continuarán el 13 de febrero en el Centro Cultural Estaños de Muriedas.

El calendario continuará en la Casa de Cultura Francisco Díez Díez de Cacicedo, el 13 de marzo, mientras que el 27 del mismo mes esta cita con la música tendrá lugar en el Centro Cultural Santa Cruz de Escobedo.

La programación prevista se amplía hasta el mes de abril, momento en el que las audiciones llegarán al Centro Cultural El Torreón, en Herrera de Camargo, el 9 de abril.

Las sesiones tocarán a su fin en Maliaño, con el concierto que se celebrará el día 24 en el Centro Cultural Juan de Herrera.

Todas las sesiones darán comienzo a las 18.00 horas y forman parte de la programación del curso 2025/2026 de la Escuela Municipal de Música.

En nota de prensa, la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha indicado que estas audiciones son una "buena oportunidad" para que los camargueses "conozcan, de primera mano, el trabajo que se realiza en la Escuela Municipal de Música", así como el "esfuerzo constante" tanto de alumnos como de profesores a lo largo del año académico.

En este sentido, ha puesto en valor que se lleve fuera de las aulas lo aprendido y se refuerce así la vida cultural del municipio, además del hecho de que los alumnados se enfrenten a un auditorio real.