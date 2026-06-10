La Escuela de Náutica de la UC acoge hasta el 29 la exposición 'Por ellas, por todas' sobre la igualdad

Presentación de la exposición 'Por ellas, por todas. Avanzando hacia un futuro feminista'. - UC

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC) acoge desde este miércoles y hasta el 29 de junio la exposición itinerante 'Por ellas, por todas. Avanzando hacia un futuro feminista', sobre los avances y retos de la igualdad de género, 30 años después de la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres en Beijing.

La muestra, que se podrá visitar de 17.00 a 20.00 horas, está creada por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, que coorganiza la muestra en su estancia en Cantabria junto al Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la UC, en colaboración con la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria.

La vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz, junto al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad de Cantabria, Tamara González, han inaugurado este miércoles la muestra en la Sala Universidad de Náutica.

Según han explicado, la muestra está compuesta por 50 paneles agrupados en ocho unidades expositivas. Un módulo contextualiza la conferencia de Beijing y sus antecedentes; seis unidades tratan la situación de las mujeres en áreas como la economía, las nuevas tecnologías, la participación política, la salud, la educación, la violencia y el medioambiente; y un último módulo dirige la mirada a la situación de las mujeres en el entorno más próximo.

Díaz ha destacado que la exposición ofrece "una oportunidad" para reflexionar sobre el camino recorrido y la importancia de preservar y fortalecer los avances alcanzados en materia de derechos e igualdad; así como los "desafíos" que requieren del compromiso de las instituciones y del conjunto de la sociedad para seguir construyendo una igualdad "real y efectiva".

Ha señalado que "la igualdad de mujeres y hombres constituye un principio democrático esencial y una condición imprescindible para el progreso social, económico y cultural de nuestras comunidades".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la UC con el desarrollo de las políticas de igualdad de mujeres y hombres, entendidas como un "eje transversal" de su misión educativa, investigadora y de transferencia del conocimiento a la sociedad.

Por su parte, el delegado ha indicado que esta muestra, que está recorriendo distintas universidades españolas, "permite recorrer la historia de las mujeres que, desde distintos ámbitos y generaciones, han contribuido a ampliar derechos, derribar barreras y abrir caminos para quienes vinieron después".

"La Conferencia de Beijing representó más que una declaración de principios, supuso el reconocimiento de que la igualdad no podía seguir considerándose una cuestión secundaria ni un objetivo aplazable", ha subrayado.

Por ello, el delegado cree que "conmemorar Beijing no significa únicamente celebrar los avances, sino asumir con responsabilidad que gran parte de los objetivos fijados hace treinta años aún están lejos de cumplirse".

Casares ha manifestado que "la igualdad real sigue siendo una tarea pendiente" porque, pese a las "muchas conquistas", permanecen "múltiples formas de discriminación" en numerosos países. Así, ha abogado por "dibujar un futuro feminista" ya que, ha afirmado, "el futuro será feminista o no será".

OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN

La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres (1995) marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género en el mundo. Nunca antes tantos gobiernos se habían comprometido a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.

Con motivo de su 30º aniversario, esta exposición quiere destacar los logros en igualdad alcanzados gracias a su impulso y, a la vez, profundizar en los desafíos pendientes en ámbitos como la economía, la educación, la violencia de género, la representación política, la tecnología o el clima.

Todavía hoy, 30 años después, sigue siendo necesario mostrar las desigualdades que viven las mujeres para reclamar a los Estados que cumplan con los compromisos asumidos en Beijing.