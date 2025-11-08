Espacio Joven acoge la exposición fotográfica 'Donde comienza el mundo' de Alessandro Ramires - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven presenta la nueva exposición fotográfica 'Donde comienza el mundo', del autor Alessandro Ramires, que puede visitarse en la sala de exposiciones del centro municipal hasta el 27 de noviembre.

La muestra propone un viaje visual por Senegal, Cabo Verde, Italia y España que abarca los años 2023 a 2025.

Se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 horas. Además, las obras están disponibles en formato digital a través de la galería virtual en www.artejovensantander.es.

En este periodo de movilidad, marcado por la curiosidad y el aprendizaje, Ramires convierte la fotografía en una herramienta esencial para relacionarse con el mundo y su diversidad, desarrollando una mirada personal y profunda sobre la condición humana.

A lo largo de su trayectoria, el autor utiliza la cámara como medio de crecimiento, reflexión y descubrimiento, explorando las huellas del ser humano, sus acciones, historias y ausencias.

Su obra plantea diferentes miradas sobre el mundo y sus elementos, recurriendo al blanco y negro para enfatizar la dimensión narrativa y reflexiva de los instantes capturados, más allá de la estética.

El resultado es una exposición que representa un primer intento del autor por encontrar su lugar en la realidad, continuar su viaje vital y, tal vez, descubrir "dónde comienza el mundo".

Ramires nació en 1999 en Aosta (Italia). Durante sus años de instituto se acercó a la fotografía por curiosidad, y, tras varias experiencias de voluntariado, decidió emprender viajes para conocer distintas realidades del mundo con su cámara como compañera inseparable. Actualmente reside en Santander, donde continúa desarrollando su obra y su investigación visual.

La concejal de Juventud, Noemí Méndez, ha destacado en nota de prensa que desde el Ayuntamiento se pretende que Espacio Joven "siga siendo un punto de encuentro cultural abierto a la creatividad y a la expresión artística de los jóvenes", a los que ha invitado a visitar la exposición y a descubrir "cómo el arte puede ayudarnos a entender mejor el mundo y nuestro propio lugar en él", ha añadido.