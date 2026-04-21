Espacio Joven oferta un curso de formación para profesionales de tiempo libre

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de Espacio Joven y en colaboración con La Escueluca, oferta un nuevo curso de formación para profesionales de tiempo libre, una opción laboral cada vez más demandada por los jóvenes de la ciudad.

Así lo ha anunciado este martes en un comunicado la concejala de Juventud y Educación, Noemí Méndez, quien ha avanzado que este curso les habilitará para realizar actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes en actividades como campamentos, colonias, ludotecas, extraescolares, comedores escolares, transporte escolar, campos de trabajo, actividades de asociaciones y grupos juveniles, centros de ocio, etcétera.

El curso de monitor de tiempo libre de Espacio Joven, con un coste de 50 euros, está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, que tengan el título de ESO, y tendrá una duración de 150 horas teóricas, en modalidad semipresencial, de las que 37,5 serán online y 160 prácticas. La fase teórica se realizará del 15 de mayo al 20 de junio.

La parte presencial se desarrollará en las instalaciones de Espacio Joven (Cuesta del Hospital 10) durante los fines de semana. El horario será los viernes de 16.00 a 20.00 horas y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Las inscripciones se abren este miércoles, el 22 de abril, a través de la web de Juventud Santander www.juventudsantander.es. Las plazas son limitadas y se gestionarán por orden de inscripción.

Méndez ha destacado que esta iniciativa responde a la demanda planteada por los jóvenes y tiene como finalidad favorecer la empleabilidad de la juventud local, así como completar su formación en el ámbito de la prevención socioeducativa.

El curso está adaptado a los contenidos formativos y oficiales que establece la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria.

Será impartido por la Escuela de Tiempo Libre La Escueluca, centro acreditado, cuya experiencia favorece que los participantes puedan realizar parte de la formación de una manera cómoda y dinámica.

Respecto a las prácticas, estarán garantizadas para todos los participantes en los diversos proyectos que gestiona La Escueluca en campus vacacionales y urbanos, albergues, actividades extraescolares, talleres o fiestas de cumpleaños.