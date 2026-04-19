Espacio Magallanes expone la campaña 'Tu madre ha sufrido violencia machista' hasta el 29 de mayo - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Magallanes del Ayuntamiento de Santander expondrá la campaña municipal 'Tu madre ha sufrido violencia machista' hasta el 29 de mayo, de lunes a viernes de 16.30 a 19.00 horas.

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha informado el Consistorio.

La concejala del ramo, Zulema Gancedo, ha acudido a la inauguración y ha destacado que la propuesta invita a "mirar atrás para comprender de dónde venimos y por qué es tan urgente seguir avanzando ya que, durante décadas, miles de mujeres vivieron sometidas a formas de maltrato normalizadas e invisibilizadas".

La campaña se mostró en los mupis y tótems de la ciudad. Además, durante la semana del 24 al 28 de noviembre en la plaza del Ayuntamiento se colocaron expositores con la explicación de la campaña y los testimonios de cuatro mujeres con un QR que permitía escucharlos.

Finalizada la campaña, los expositores han estado instalados en los centros cívicos para acercar el contenido a toda la ciudadanía.

El itinerario expositivo continuará por otros espacios municipales y centros de ocio y cultura, hasta más allá del verano.

La campaña tiene como objetivo "visibilizar la violencia machista vivida por las generaciones anteriores -nuestras madres y abuelas- para generar empatía, conciencia y acción en las nuevas generaciones", ha detallado la edil.

"Queremos romper el silencio y desmontar la normalización de comportamientos que durante años se consideraron normales, pero eran violencia", ha añadido.

La campaña está enmarcada en del IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres dentro del objetivo de sensibilizar a la ciudadanía acerca de las distintas formas de violencia ejercida sobre las mujeres y las posibles acciones para su prevención.

Gancedo ha asegurado que el lema 'Tu madre ha sufrido violencia machista' pretendía ser un golpe de efecto directo al espectador, al "interpelar, sacudir y obligar a mirar la violencia de género desde un lugar íntimo: el hogar, la familia, lo más cercano".

"Hemos recibido muchas felicitaciones desde distintos ámbitos por esa llamada de atención sobre el pasado y la normalización que se vivía, una campaña que ha dejado ver y escuchar escenas y testimonios que aún nos sobresaltan", ha asegurado.

"Reconocer que muchas madres vivieron violencia machista no es mirar atrás con culpa, sino con conciencia para que sus hijas y nietas no tengan que repetir su silencio, esto es lo sustancialmente importante", ha destacado.