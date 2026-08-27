España traslada su solidaridad a Nepal y pide un pacto de estado ante la emergencia climática

1112715.1.260.149.20260827140828 El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. - JUANMA SERRANO/EEPP

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha trasladado su solidaridad a los gobiernos de Nepal y a las personas afectadas por las inundaciones en el norte del país, en la frontera con China, que han provocado 270 muertos hasta el momento y hay cuatro españoles desaparecidos, de los que, por ahora, no consta ningún cántabro, según ha indicado la Delegación del Gobierno a Europa Press.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha manifestado su solidaridad por la catástrofe acontecida este miércoles en declaraciones a la prensa en Santander, con motivo del seminario '¿Quo vadis Europa?' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que ha participado este jueves junto a la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.

Morán ha señalado que el cambio climático es un fenómeno global que "no entiende" de países, regiones, sectores económicos y personas, y "nos afecta a todos, en todos los rincones del planeta y cada vez en dimensiones más trágicas".

En el caso de España, ha indicado que el país lo viene sufriendo "con especial dramatismo" a lo largo de estos últimos años, tanto por los efectos de las inundaciones como de los incendios.

Ha apuntado que en los últimos ocho años, desde que el Gobierno declaró la emergencia climática por acuerdo de Consejo de Ministros y hasta hoy, se han venido implementando un conjunto de medidas tanto en el ámbito de la mitigación como de la adaptación.

No obstante, cree que ahora, una vez alcanzado un despliegue normativo y de inversiones "suficientemente robusto", es necesario agrupar al conjunto de las administraciones en un pacto de país.

El secretario de Estado ha aseverado que en estos momentos hay un pacto social "perfectamente integrado" entre el Gobierno de España, la mayoría parlamentaria y el conjunto de los ciudadanos, que exige a las administraciones acción frente al cambio climático. Por lo que cree que no dar el salto a convertir este pacto social en un pacto institucional sería un "gravísimo error".

Así, desde el Gobierno de España ha realizado de nuevo un llamamiento, con "la mano tendida", para "que rememos todos en la misma dirección", lo que requiere de sumar los esfuerzos de la Administración General del Estado, de las autonómicas y de las corporaciones locales, junto con el conjunto de los sectores productivos del país.

"Ha llegado el momento en el que la acción política acompañe en los tiempos y en la capacidad de respuesta al conocimiento y a la acción científica", ha sentenciado.

Durante su intervención en el curso, Morán ha añadido que las políticas de seguridad siempre han estado en el centro de la toma de decisiones de cualquier gobierno en cualquier momento de la historia" y ha reivindicado que "la política climática es el eje de la política de seguridad, hoy y hacia el futuro".

De esta forma, cree que la política climática "no puede estar sujeta a los vaivenes de los intereses políticos, partidistas o electorales del momento" porque, si se pone en cuestión esto, también se pone en cuestión el eje de la política de seguridad.

"UNA AMENAZA A LA DEMOCRACIA"

Morán se ha sumado a las declaraciones que ha realizado Narbona a los medios de comunicación sobre la tragedia de Nepal, cuyas imágenes son, a juicio de la exministra, "realmente inquietantes" y "estremecedoras".

Para Narbona, esta inundación "masiva" supone "emergencia climática" dado que, según explicado, proviene del deshielo de un gran glaciar a causa del calentamiento cada vez más rápido del planeta". "La emergencia climática es una cosa para tomársela muy en serio", ha subrayado.

Según ha indicado, dentro del Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente es "el que más está empujando" para que haya "un gran acuerdo" entre todas las administraciones para una corresponsabilización en materia de emergencia climática.

El objetivo, ha apuntado, es que los efectos del cambio climático "sean menos graves, se puedan prevenir, se puedan controlar" y, por tanto, el país tenga "más seguridad" frente a esta emergencia climática.

Durante su participación en el seminario, Narbona ha advertido que el cambio climático genera "más desigualdad social", una "desafección de la ciudadanía" y "una amenaza a la democracia" cuando las instituciones no son capaces de responder de manera eficaz ante catástrofes naturales.

Al respecto, ha lamentado que la sociedad está tendiendo a "un tremendo individualismo que hace difícil que la gente entienda que su bienestar individual depende del bienestar colectivo".