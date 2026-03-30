La espera para cita en Atención Primaria es "inferior a 48 horas" en Cantabria, pese a que la huelga la elevó a 3 días

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SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La espera para obtener una cita en Atención Primaria en Cantabria es, de media, "inferior a las 48 horas", según el consejero de Salud, César Pascual, que ha detallado que, si bien durante la huelga de médicos la demora se elevó hasta los 3,2 días, ya estamos recuperando" y "hemos vuelto a bajar hasta volvernos a acercar a nuestra cifra".

Así lo ha dicho al ser preguntado en el Parlamento sobre este asunto por el Grupo Vox, que ha denunciado que le han llegado quejas de pacientes que aseguran que algunos consultorios tardan "15 días" en darles cita, algo que el consejero ha señalado que solo ocurre cuando el usuario quiere que le atienda exclusivamente su médico y en ese momento no está, por motivos como vacaciones o una baja, ante lo que se le ofrece que le vea otro facultativo pero prefiere esperar.

Al margen de esto, el consejero ha destacado que se están reforzando los profesionales "donde es posible" y "hay disponibilidad" debido al "déficit" existente, y ha avanzado que algunas de las plazas que se han creado para profesionales sin cupo -sin tener una lista de pacientes asignada de forma fija- se van a transformar en profesionales con cupo.

HOSPITAL Y CENTRO DE SALUD DE CASTRO

Pascual abordado diferentes asuntos en el Pleno, entre ellos el proyecto del centro de salud y el hospital de alta resolución de Castro Urdiales, que ha asegurado que van a ser una realidad "irreversible".

Y es que el diputado socialista Raúl Pesquera -que fue consejero de Sanidad la pasada legislatura- ha criticado que el PP prometió estas nuevas infraestructuras a su llegada al Gobierno en 2023 y aún "no sabemos nada" ni se recogen en los Presupuestos de 2026, por lo que teme que será "otro fiasco más de los suyos".

El titular de Salud ha explicado que se ha "replanteado" el proyecto inicial, en el que se contemplaba únicamente una parcela cedida por el Ayuntamiento para ambas dotaciones, y ahora se prevé construirlas por separado tras aparecer "la oportunidad de otra nueva parcela que ofrece mejores condiciones".

Ha reconocido que esto "retrasa el proyecto, pero también lo hace mejor y más útil para los ciudadanos". En concreto, el centro de salud irá en la parcela cedida por el Consistorio y el hospital -para el que ya está redactado el plan funcional- en la nueva, si así lo permite una resolución urbanística de la que Salud está actualmente a la espera.

Otro de los asuntos en materia sanitaria de la sesión plenaria, también a raíz de preguntas formuladas por los socialistas, han sido los casos de violencia interna y los conflictos interprofesionales en los centros del Servicio Cántabro de Salud.

El consejero ha explicado que lo que se recogen son incidencias en cuanto a conflictos y posteriormente se tipifica si son casos de violencia o no, aunque la tendencia a denunciar es "muy baja" y se están impulsando acciones de formación para animar a que quienes lo sufren den ese paso.

Y es que en el último año solo se han registrado cinco incidentes en Atención Primaria, seis en Sierrallana y seis en el Hospital de Laredo, mientras que Valdecilla suma 145 en los últimos 15 años.

COHORTE CANTABRIA

Por otra parte, y preguntado por el PRC, el consejero de Salud ha recalcado en la sesión que todavía no existe ningún acuerdo formalizado entre Cohorte Cantabria y la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals, a la que se prevé enviar las muestras extraídas de los 51.000 cántabros voluntarios para el estudio de las ciencias ómicas, y que trabaja habitualmente con el IDIVAL.

"Empecemos por ahí. No existe ningún acuerdo para que Cohorte Cantabria ponga a disposición los datos de nadie", ha iniciado así su intervención en contestación a una pregunta de los regionalistas que solicitaba información sobre el contenido y las cláusulas del acuerdo.

Así, el consejero ha detallado que se está trabajando en el acuerdo con esta empresa para que haga la genómica y la proteómica de Cohorte, y ha matizado que quedan "aspectos jurídicos" para cerrarlo y que lleva una serie de trámites antes de que sea definitivo.

Además, ha asegurado que no conlleva ningún tipo de contraprestación económica, más allá de los gastos del envío de las muestras, que todos los trámites tendrán que contar con la aprobación del Comité de Ética y que no se cederán los datos a terceros.

"Para absoluta tranquilidad, cualquier muestra, cualquier dato anonimizado que salga, requiere siempre el paso por el Comité de Ética, que es el que aprueba como cualquier otro ensayo clínico que está haciendo el IDIVAL con todas las garantías", ha incidido Pascual.

Por su parte, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha pedido que antes de que se firme el convenio se informe a la Cámara de su contenido en una muestra de "transparencia, rigor y seriedad".

DEPENDENCIA

Y esta tarde también ha subido a la tribuna la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), que ha sido interpelada por PSOE y Vox sobre dependencia.

En concreto, los socialistas lo han hecho por el "suspenso" de Cantabria en el 26 Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que la puntúa con un 3,5 sobre 10, siendo una de las comunidades peor valoradas y por debajo de la media nacional que se sitúa en un 4,8.

"Cantabria no suspende en atención a la dependencia. Suspende en un dictamen de una asociación privada", ha aseverado al respecto la consejera, quien ha dicho que los criterios del documento son "discutibles", recalcando que "suspenden 11 de las 17 comunidades".

Ello lo ha confrontado con el informe del IMSERSO que, ha dicho, "reconoce que hacemos las cosas bien". "No vale lo mismo una evaluación del Observatorio que un informe técnico del organismo que reparte la financiación en España con datos reales y analizados", ha enfatizado. "Unos miden la teoría y otros miden resultados", ha defendido.

Por su parte, la diputada del PSOE Norak Cruz ha aseverado en base a los datos del Observatorio que el Gobierno de Cantabria "está fallando" y que en este ámbito "tiene que mejorar".

Gómez del Río también ha contestado a Vox sobre el grado de cumplimiento de una moción aprobada en la Cámara que, entre otras, pide la elaboración de un Plan Estratégico Marco 2025-2040 para dependencia, que incluya un mapa de infraestructuras y un modelo de atención, así como valorar nuevas herramientas en los cuidados.

Al respecto, ha dicho que se está licitando el Plan de Inclusión Social que recoge este contenido y que va a establecerse en tres fases: diagnóstico completo, diseño y documento final.

También ha lamentado que en la licitación, que tuvo lugar el pasado verano, hubo una baja temeraria. Debido a eso, el 16 de marzo se ha reunido la mesa de contratación para analizar los informes y está pendiente de proceder a la formalización del contrato.

2.000 NUEVAS PRESTACIONES

Mientras tanto, Gómez del Río ha recalcado que su departamento "no ha estado parado" y en 2025 ha concedido 2.000 nuevas prestaciones respecto a 2023, alcanzando las 28.934 en el año 2025, lo que significa "más personas atendidas".

Además, el año pasado se han emitido 7.018 resoluciones, 362 más que en el anterior; la teleasistencia ha aumentado en 493 usuarios y de las 200 plazas concertadas de las que dispone el Gobierno, se han concertado 83 en residencias y centros de día.

Desde Vox, Armando Blanco ha insistido en la necesidad de la elaboración del plan porque, en una década, Cantabria tendrá que atender a las personas del 'baby boom'.

A ello, Gómez del Río ha respondido que para que los planes puedan llevarse a cabo necesitan financiación, por lo que, al igual que también ha apelado al PSOE, ha pedido a Vox que apoye el presupuesto, como hará el PRC que "cree en seguir avanzando".