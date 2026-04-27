El Estado destina 2 millones a la lucha contra incendios en Cantabria y la BRIF ha intervenido en 42

Casares con efectivos de la BRIF en Ruente - DELEGACIÓN

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica destina este año un total de 2 millones de euros a colaborar con Cantabria en la lucha contra incendios forestales. Uno de los medios empleados es la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF), que en lo que va de año ha intervenido en 42 fuegos, 15 más que los 27 de todo el año 2025.

Así lo ha señalado este lunes durante una visita al helipuerto de Jaedo en Ruente el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, partidario de seguir reforzando las capacidades de actuación en la comunidad autónoma, algo con lo que el Ejecutivo central está "firmemente comprometido".

"Es un servicio público al que queremos agradecer su trabajo, la vocación de servicio público y el alto nivel de cualificación profesional que tienen estas brigadas", ha valorado.

Según ha explicado, la BRIF, permanente desde 2025, trabaja con base en el helipuerto ubicado en el municipio de Ruente. Cuenta con la unidad helitransportada entre febrero y abril, coincidiendo con la campaña de invierno de extinción de incendios, pero los brigadistas tienen presencia anual en la región tanto para apoyar en extinciones como para realizar labores preventivas.

El helicóptero de la BRIF está capacitado para lanzar 1.200 litros de agua por descarga y la brigada está integrada por 27 efectivos (3 son tripulación del helicóptero y los otros 24 son técnicos, capataces, bomberos forestales, emisoristas y un preparador físico).

A la estancia y actividad permanente de la BRIF en Cantabria, el Gobierno de España destina más de 1,3 millones de euros, a lo que se suman 600.000 euros del helicóptero durante la campaña.

El delegado ha señalado que el Gobierno de España cuenta también en Cantabria con un equipo de prevención integral de incendios forestales (EPRIF) ubicado en la comarca del Pas, en Vega de Pas, con cuatro efectivos todo el año.

Y ha indicado que el equipo de la BRIF colabora con los técnicos de Medio Natural y los operarios de las cuadrillas forestales del Ejecutivo regional en la extinción de los incendios.

"Desde el Gobierno de España trabajamos en colaboración con el Gobierno de Cantabria para mitigar, ayudar y solucionar uno de los graves problemas que estamos viendo en los últimos años como es el incremento del número de incendios, derivado también de la emergencia climática y del cambio climático", ha concluido.