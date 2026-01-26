El estand de Cantabria en Fitur recibió cerca de 17.000 visitantes

Firma del acuerdo con Papantla (Veracruz, México) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 17.000 visitantes se acercaron al stand de Cantabria Infinita en la Feria Internacional de Turismo de Madrid-Fitur 2026, que se celebró del 21 al 25 de enero en el recinto ferial de Ifema.

De los cerca de 17.000 visitantes, cifra similar a la de la edición de 2025, un total de 7.769 acudieron a los mostradores de atención al público, donde se recibieron un total de 6.064 demandas de información sobre la comunidad y se repartieron 11.000 folletos turísticos.

Los madrileños, seguidos de vascos, castellanoleoneses, asturianos, andaluces y canarios, han sido los asistentes más numerosos a la hora de pedir información sobre la comunidad autónoma. En el caso de visitantes internacionales, fueron los procedentes de México, Portugal, Argentina, otros europeos y Estados Unidos los que más visitaron los mostradores.

Respecto al interés de éstos por Cantabria, la información más demandada ha sido la referente a servicios y oferta turística de las comarcas, seguida de la de eventos, instalaciones de Cantur, mapa de Cantabria y servicios junto a turismo familiar, cuevas, alojamientos, Camino Lebaniego, senderismo y naturaleza.

A éstos hay que añadir las más de 2.200 personas que asistieron a las 40 presentaciones y actividades que se desarrollaron en el espacio cántabro y el público que visitó el túnel sensorial dedicado a Costa Quebrada y otros espacios del stand, ha informado este lunes el Ejecutivo.

El escenario del stand acogió un total de 32 presentaciones de ayuntamientos, instituciones, entidades, asociaciones y productos y eventos de empresas privadas, así como las actividades del Día de Cantabria, el viernes 23 de enero, con el discurso de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, como acto central.

Además, durante el fin de semana se desarrollaron cuatro talleres de gastronomía con la elaboración de sobaos y tres de prehistoria dirigidos a familias, así como un concierto protagonizado por el dúo Casapalma.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha valorado la participación de Cantabria en la 46 edición de Fitur como una "semana fructífera" tanto en los que se refiere al número de visitantes como a las reuniones mantenidas y acuerdos alcanzados.

Martínez Abad también ha destacado "la imagen de gran destino" dejada por Cantabria, cuyo stand, que ya recibió el pasado año el premio al Mejor stand de Comunidades, ha sido galardonado en esta edición con el Premio a la Sostenibilidad en reconocimiento a la apuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y de la empresa pública Cantur por transformar la presencia en ferias en un ejercicio de responsabilidad ambiental, social y eficiencia económica.

"Estamos muy contentos con los resultados y hemos vuelto con la sensación de que Cantabria es un destino muy valorado tanto a nivel de los profesionales como del público en general que ha asistido a Fitur", ha señalado Martínez Abad, al tiempo que ha recordado que la presencia de Cantabria este año ha vuelto a salir reforzada gracias a los contenidos y calidad de las presentaciones que han tenido lugar.

En este sentido, ha agradecido "el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras que dan lo mejor para trasladar la mejor imagen de Cantabria". Asimismo, Martínez Abad ha agradecido la alta participación de ayuntamientos, asociaciones, empresas y entidades de la región que han estado presentes en esta edición "para mostrar al mundo la riqueza de recursos y productos turísticos con los que contamos, así como los proyectos y el trabajo que ponen a la comunidad a la vanguardia de la innovación y el trabajo bien hecho y han demostrado que somos una destino abierto los 365 días del año".

El consejero ha subrayado, además, que los tres días de profesionales han sido intensos en reuniones y encuentros y "ahora esperamos que fructifiquen en resultados".

"Se ha hecho un intenso trabajo enfocado en desestacionalizar y descentralizar el turismo en nuestra región y en el que han participado muchas personas tanto del sector público como del privado", ha señalado al respecto.

El Gobierno de Cantabria y los técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y de Cantur, con el consejero al frente, han llevado a cabo reuniones con representantes de compañías aéreas, turoperadores y diferentes instituciones y entidades.

Acuerdo turístico y cultural con México

El consejero también firmó en Fitur una Carta de Intención con el departamento de Papantla (Veracruz, México) con el objetivo de establecer las bases de un acuerdo de colaboración turística y cultural que permita fortalecer el intercambio, la promoción y la cooperación entre ambas regiones.

Asimismo, la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz, ha participado en dos encuentros celebrados en el marco de la feria para promocionar Cantabria: el Foro Mice Summit Fitur 2026 'Del territorio al posicionamiento global' y la presentación, en el estand de Turespaña, del VIII Congreso Nacional de Ecoturismo, que tendrá lugar en Liébana el próximo mes de octubre.