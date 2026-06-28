La estrella del mago Raúl Alegría ya luce en el Paseo de la Fama de Tetuán

Raúl Alegría ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Tetúan, en Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Tetuán de Santander cuenta desde este domingo con una nueva estrella en su 'Paseo de la Fama', la número 13, tras el descubrimiento de la dedicada al ilusionista y director de circo santanderino Raúl Alegría.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada de la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, ha asistido al acto organizado por la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Tetuán, Barrio Camino y Adyacentes en colaboración con el Ayuntamiento.

La regidora ha felicitado a Alegría y ha considerado que esta distinción en el Paseo de la Fama es "un merecidísimo reconocimiento a un santanderino que siempre se ha distinguido por su permanente vínculo con la ciudad y por su contribución a su proyección a nivel nacional e internacional".

También ha destacado que Alegría, director del Circo Quimera y doble campeón de España de Magia, ha actuado en ciudades de todo el mundo y ha cosechado reconocimientos y premios en certámenes nacionales e internacionales.

Y ha indicado que volverá a ser protagonista de referencia en la Semana Grande santanderina, esta vez con la producción 'Piratas', un espectáculo que reunirá a artistas nacionales e internacionales en una producción de gran formato que combinará magia, acrobacias, humor, música, efectos especiales y una cuidada puesta en escena teatral inspirada en las grandes leyendas de piratas.

La alcaldesa ha destacado que las Estrellas de la Fama de Tetuán "se han convertido en un símbolo que realza uno de los barrios más representativos de la ciudad, ofreciendo un reconocimiento al talento y al sentimiento de pertenencia de Santander y Cantabria, además de consolidarse como un punto de interés tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad".

En este sentido, ha valorado que la iniciativa "contribuye a dinamizar el barrio, impulsar la actividad del comercio y la hostelería local y seguir poniendo en valor a Tetuán como un enclave con identidad propia, participación vecinal y una rica historia".

"Se trata de una propuesta que, desde su puesta en marcha en 2015, ha servido para reforzar el atractivo del barrio y reunir cada año a un importante número de asistentes", ha añadido.

Con la descubierta en homenaje a Raúl Alegría, Tetuán suma ya trece estrellas dedicadas a David Bustamante, el ilustrador José Ramón Sánchez, el futbolista Paco Gento, la atleta Ruth Beitia, el actor Eduardo Noriega, el ciclista Óscar Freire, los racinguistas Manolo Preciado y Nando Yosu, la actriz Marta Hazas, el cantante Rulo, el artista 'Okuda', y el exboxeador Ceciliio 'Uco' Lastra.