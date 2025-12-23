La estructura de Ferroatlántica "no corre peligro" tras el incendio, originado por un cortocircuito en el transformador

Ferroatlántica. - EUROPA PRESS

CAMARGO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estructura del techo de la fábrica Ferroatlántica (Boo de Guarnizo, entre Astillero y Camargo), así como del depósito donde la pasada noche se originó el incendio de 30.000 litros de aceite refrigerante, "no corren peligro" en principio.

Así lo ha avanzado el alcalde de Camargo, Diego Movellán, este martes a preguntas de la prensa, en las que ha informado que, según la empresa, "parece" que las llamas se originaron por un cortocircuito en el transformador.

"Hoy nos dirán cómo está la valoración porque, en un principio, anoche, se tenía en duda si podía aguantar la estructura del techo de la fábrica y la estructura propia del depósito. Creo que se ha descartado (que podría haber derrumbe) y verán cómo están todas las instalaciones", ha trasladado Movellán.

El regidor ha destacado que el incendio ha sido "muy aparatoso" al tratarse de un depósito "de gran envergadura" y, en este caso, "el aceite es muy inflamable", por lo que "siempre ha preocupado" si iba a aguantar la estructura propia del depósito por los "altos niveles de calor que alcanzaba".

"NO HABÍA TOXICIDAD"

Movellán ha señalado que desde el Ayuntamiento de Camargo, a través de los bomberos, presencialmente, han estado "informados en todo momento" y en comunicación con el Gobierno de Cantabria para ver la "magnitud" del incendio en la fábrica y, en esas primeras horas, valorar si había que tomar medidas que afectaran a la población. Una valoración de riesgos que se ha estado haciendo "en todo momento".

Movellán ha destacado que el incendio ha sido "muy aparatoso" por la "nube negra" de humo que desprendían las llamas al principio, así como la "la nube continua" que se prolongó durante "varias horas" como consecuencia del agua que se estaba utilizando para intentar enfriar el depósito y apagar el fuego.

No obstante, ha explicado que "no había toxicidad", pero, aún así, se recomendó a los ciudadanos cerrar las ventanas, sobre todo en el entorno del centro urbano y en el Alto Maliaño. "No ha habido una alarma en ningún momento", ha aseverado el alcalde, que ha celebrado que "todo ha salido bien".

"LOS BOMBEROS SE HAN JUGADO LA VIDA"

El regidor ha informado que el Centro de Emergencias 112 recibió este lunes sobre las 19.00 horas el aviso de un incendio en un transformador de Ferrolántica y hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Camargo, en primer lugar.

Tras una valoración inicial, se indicó que hacían falta "muchos más efectivos" y se decidió activar el Plan de Emergencias Territorial de Cantabria (PLATERCANT), en una primera fase de preemergencias, asumiendo el mando el Ejecutivo autonómico por su "agilidad" para la coordinación de todos los recursos.

De esta forma, al operativo se sumaron bomberos de Santander y Torrelavega, así como del parque autonómico de los Corrales de Buelna, además de efectivos del 061, Cruz Roja y Guardia Civil.

Finalmente, se trasladó que se estaba "atajando" el incendio en la fábrica y éste quedó apagado sobre la 1.20 horas, cuando se roció con espuma para enfriar el depósito.

A lo largo de la jornada de este martes se va a hacer una valoración, según ha trasladado el Gobierno regional al Consistorio, para ver cómo han quedado las estructuras de la fábrica -perteneciente al Grupo Ferroglobe- y si ha habido alguna "filtración" del aceite en ebullición.

"Los bomberos se han jugado la vida y han estado de forma extraordinaria y han conseguido evitar males mayores", ha puesto en valor el alcalde, que ha indicado que, afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún herido.