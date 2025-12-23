Extinguido el incendio en Ferroatlántica tras la intervención de una amplío operativo

Bomberos trabajan en la extinción del inciendo en Ferroatlántica - 112 CANTABRIA

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró en la tarde de este lunes en Ferroatlántica, ubicada en Boo de Guarnizo, ha quedado extinguido, según ha informado el Gobierno de Cantabria quien ha activado la situación 1 del Plan de Emergencias Territorial (PLATERCANT) hasta que, durante esta jornada, se realicen las revisiones oportunas a la instalación.

Esta escalada en el nivel del plan se corresponde a cuestiones "exclusivamente técnicas de coordinación" ante la numerosa movilización de medios, donde, entre otros, han trabajado cuatro parques de bomberos.

El fuego, que se produjo en un depósito de aceite con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de la factoría, se ha dado por extinguido sobre las 00.40 horas.

El depósito se encuentra confinado en el interior de una nave, hasta la que el Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo movilizó dotaciones de bomberos de Camargo, Santander, Torrelavega y del parque autonómico de Los Corrales de Buelna.

Asimismo, también se desplazaron al lugar a sanitarios del servicio 061, Cruz Roja, Guardia Civil, el servicio de drones del propio Gobierno y técnicos de la dirección general de Protección Civil, que dirigieron el Puesto de Mando Avanzado (PMA) montado en la factoría para coordinar las actuaciones a desarrollar y los recursos necesarios en la intervención.

Tras el aviso al 112 a las 19.00 horas de ayer y la movilización de un amplio dispositivo, las cuatro dotaciones de bomberos intervinientes consiguieron bajar la carga de fuego para, posteriormente, cubrir el depósito con espuma, acabando con las llamas y la carga de calor. En la jornada de este martes se realizarán revisiones preventivas en la instalación afectada.

La planta --perteneciente al Grupo Ferroglobe-- actualmente tiene actividad reducida por la situación económica y se está aprovechando este hecho para acometer trabajos de mantenimiento en la maquinaria.