La ETS de Náutica de la UC embarca por primera vez a estudiantes en el buque hospital Juan de la Cosa - UC

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y el Instituto Social de la Marina (ISM) han firmado un convenio que permitirá, por primera vez, que estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Náutica realicen prácticas curriculares a bordo del buque hospital Juan de la Cosa.

Tras la firma de este convenio, el alumnado de los grados en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo e Ingeniería Marina podrán completar su formación en un entorno profesional "real". El pasado sábado, 23 de mayo, los primeros cuatro estudiantes, dos chicas y dos chicos, se han embarcado en el buque, donde permanecerán por un periodo de tres meses, ha informado este lunes la institución académica.

El objetivo de estas prácticas académicas externas es que el estudiantado aplique y complemente los conocimientos adquiridos en su formación universitaria, desarrolle competencias profesionales y mejore su empleabilidad. Asimismo, la iniciativa busca reforzar el conocimiento del funcionamiento de los buques del Instituto Social de la Marina.

Durante su estancia a bordo, los estudiantes participarán en actividades clave relacionadas con la operativa marítima. En el caso del grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, realizarán guardias de navegación, prácticas de maniobra y gobierno del buque, así como tareas de comunicaciones marítimas mediante sistemas como VHF, NAVTEX o GMDSS. También intervendrán en simulacros de emergencia y en labores de asistencia médica y logística propias de los buques del ISM.

Según ha explicado la capitana del Juan de la Cosa, Ana Fresnedo, "los alumnos harán las guardias de navegación junto con el oficial y el marinero de guardia, participarán en los ejercicios obligatorios y aprenderán cómo funcionan las maniobras en cubierta y las embarcaciones de apoyo a la flota". Fresnedo ha señalado que la formación dependerá también de la operativa diaria del buque. "En general, todo lo que les podamos enseñar sobre el barco y sus trabajos".

La capitana destaca además la singularidad del buque, que cuenta con 29 tripulantes más los cuatro alumnos en prácticas, cuya actividad principal es dar apoyo sanitario a la flota pesquera española.

"Seguimos a la flota, principalmente en el Golfo de Vizcaya, atendemos sus llamadas y realizamos asistencias sanitarias, pero también logísticas, mecánicas o eléctricas". Además, el buque presta servicio a otras embarcaciones si lo requieren, independientemente de su nacionalidad.

La profesora de Navegación en la ETS de Náutica, Mayka Gutiérrez, ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas para el alumnado porque les permitirán completar la formación adquirida en la universidad en un entorno real. En su opinión, este convenio rubricado gracias a la colaboración con el ISM, "supone una mejora significativa" en las oportunidades del estudiantado ya que "tener plazas aseguradas es una gran ventaja, porque actualmente les cuesta encontrar embarque. Este tipo de acuerdos es una gran oportunidad".

Además, se ha referido al carácter formativo del buque hospital, un entorno "especialmente adecuado, con más tripulación y un trabajo muy gratificante, donde pueden aprender sin la presión de otros contextos, pero haciendo las cosas con rigor".

Gutiérrez ha incidido en la relevancia del paso de la teoría a la práctica ya que "en la Escuela reciben una formación teórica y práctica en simulador, pero es a bordo donde realmente adquieren la experiencia profesional. Ese salto es fundamental".

Una de las estudiantes que se ha embarcado en el Juan de la Cosa es Cristina Tramullas, de cuarto curso de Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. Se trata de la segunda ocasión en la que realiza prácticas en alta mar, pero en ésta podrá conocer de primera mano cómo es la operativa sanitaria. "Tengo ganas de poder coger un poco más la rutina y acercarme más a lo que sería mi trabajo en un futuro".

Una opinión que comparte Andrei Raúl Ionescu, compañero de Cristina. Agradecido por esta oportunidad, confía en aprender en estos meses "todo lo que se puede hacer en un barco, desde guardias de navegación o la segregación de los alimentos... de todo un poco", resume.

El Juan de la Cosa es un buque hospital que combina funciones asistenciales y logísticas. Dispone de una cubierta hospitalaria equipada con quirófano, laboratorio, unidad de cuidados intensivos y área de radiología, con capacidad para atender hasta 22 pacientes en hospitalización. Su tripulación está compuesta por 29 profesionales, entre los que se incluye un equipo sanitario formado por médicos y personal de enfermería, además de los estudiantes en prácticas.