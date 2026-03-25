El Euromillones deja un premio de tercera categoría de más de 13.000 euros en Los Corrales de Buelna

Establecimiento de Los Corrales de Buelna en el que se ha validado el boleto acertante de este premio de tercera categoría - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo del Euromillones celebrado el martes ha dejado en Los Corrales de Buelna un premio de tercera categoría (5 números + 0 estrellas), que asciende a casi 13.500 euros.

Concretamente, este boleto premiado --uno de los nueve que ha habido de esta categoría-- ha sido validado en el establecimiento receptor 69.600, ubicado en la Avenida Cantabria número 23 de este municipio cántabro, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

En este sorteo no ha habido ningún boleto acertante de primera categoría (5+2), pero sí uno de segunda, validado en la Administración de Loterías Número 61 de Madrid, situada en Avenida de la Albufera, 60.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de primera categoría (5+2) podría ganar 63 millones de euros.

Los números premiados en el sorteo han sido el 12, 16, 17, 18 y 27 y las estrellas 1 y 3.

Por otro lado, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de Gerona.